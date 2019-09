A Scampia escluso un ragazzo dalle lezioni perché ha i capelli blu Per me qualcuno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Gentile dirigente scolastica, sono un insegnante e le scrivo in merito alla sua controversa decisione di escludere– motu proprio – un allievo 13enne a causa del fatto che il giovanotto si è presentato a scuola con una cresta di dread blu elettrico. Lei ha deciso che, poiché violava il dress code previsto dal Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori a causa della sua certamente originale acconciatura, non gli sarebbe stato permesso di accedere alle, nella sua classe di appartenenza, nell’Istituto Comprensivo diche lei dirige, almeno fino a quando la colpevole acconciatura non fosse stata tagliata. Nella sua scuola, ha dichiarato, non sono permesse treccine, jeans strappati, ombelichi in vista e via così. Né agli allievi e, a quanto pare, neanche agli insegnanti. La famiglia dell’ha presa male e ne è nato un gran polverone mediatico, fin ...

