**A. Saudita : Up - ‘sistema ha risorse per contenere effettivi negativi’** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Il sistema ha in sé le risorse per contenere gli effetti più negativi di questa situazione di emergenza nel breve termine”: “è evidente però che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la tenuta dell’offerta e quindi l’effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo”. Così l’Unione Petrolifera commentando i possibili scenari dopo gli ...