5 motivi per cui Georgie era il cartone più inquietante degli anni ’80

I due motivi per cui non avremo una reunion di Friends - nemmeno per i 25 anni dal debutto : Nonostante la disponibilità del cast e le continue richieste di Jennifer Aniston, non avremo una reunion di Friends, né per un revival né per altri eventi celebrativi, nemmeno per festeggiare i 25 anni dal debutto della serie. Le iniziative per il quarto di secolo di Friends - il primo episodio fu trasmesso negli Stati Uniti il 22 settembre 1994 - non mancano, da proiezioni nei teatri di episodi selezionati dai creatori della serie al tour ...

Impresa Bologna a Brescia - Cagliari ok a Parma - Mihajlovic assente per motivi salute : Impresa Bologna a Brescia, Cagliari ok a Parma, Spal batte Lazio. Impresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina per motivi di salute

Corbo : “Sarri irriconoscibile per vari motivi - Mertens é cambiato” : Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si é soffermato sulla partita contro la Sampdoria : “Ci sono 2 buoni motivi per essere contenti, il primo é il pareggio della Juve a Firenze. Non si é vista la squadra degli scudetti e nemmeno il bel gioco di Sarri. Sempre più forte la nostalgia di quell’allenatore controcorrente, ora costretto a rinunciare alla sua tuta operaia e persino a dimenticare i torti subiti nel suo felice ...

Il principe Harry compie 35 anni : ecco i motivi per cui lo amiamo : Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Harry d'Inghilterra Il principe Harry spegne 35 candeline il 15 settembre, e per la prima volta lo fa da papà orgoglioso, di Archie, venuto al mondo lo scorso 6 maggio. Come per gli ultimi compleanni, al suo fianco ci sarà l’amata Meghan Markle che – di sicuro – gli farà ...

Sampdoria - niente conferenza stampa per Di Francesco : i motivi : Brutta partenza per la Sampdoria in campionato. Due sconfitte pesanti sia dal punto di vista del punteggio (0-3 con la Lazio, 4-1 con il Sassuolo) sia dal punto di vista tecnico. La squadra ha fatto vedere poco delle idee di Eusebio Di Francesco e tanti limiti difensivi. La partenza di Andersen ha evidenziato ancor di più il problema, la qualità di Praet faceva la differenza in avanti. Problemi che si ripercuotono anche sulla conferenza ...

Emanuela Folliero - pronta per Detto Fatto : i motivi dell’addio a Mediaset : Emanuela Folliero, ciao Mediaset. : “Anche Liorni ha dovuto andar via”. Per la conduttrice inizia l’avventura a Detto Fatto Emanuela Folliero, è tempo di cambiare. La conduttrice tra poco approderà in Rai (a Detto Fatto), dopo aver passato una vita a Mediaset. Scelta inevitabile, fa sapere Emanuela al settimanale Oggi a cui ha affidato un’intervista […] L'articolo Emanuela Folliero, pronta per Detto Fatto: i motivi ...

Uomini e Donne - la scelta estrema di Andrea Zelletta : "motivi personali" - la sua figura stravolta : Arriva il momento delle scelte per Andrea Zelletta, uno dei tronisti più amati dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating-show campione di share condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le confessioni sono piovute su Instagram, dove Andrea ha parlato dei suoi piani per il futuro. A chi gli c

7 motivi per cui abbiamo voglia di salato : Perché si è disidratati Dopo un allenamento intenso Per lo stressPer mancanza di sonno Siete in sindrome premestrualeMangiate tropo salato Il desiderio di sale è un istinto Il mondo si divide tra chi ama il dolce e chi il salato. Se non rinuncereste mai a un piatto di pasta per tenervi il buchino per il dessert, allora fate parte della seconda categoria. E se siete vittime di voglie improvvise di patatine fritte o pizza, potreste essere in ...

Alan Kurdi - 5 migranti evacuati per motivi medici : Cinque dei tredici migranti ancora a bordo della nave Alan Kurdi sono stati fatti sbarcare in mattinata per motivi medici. Tra questi c'è anche il giovane che ieri ha tentato il suicidio a bordo e un altro che ci ha provato in queste ultime ore.Le persone ancora a bordo della nave dell'ong tedesca Sea Eye sono 8, quasi tutti minorenni, mentre la nave Alan Kurdi continua a muoversi al largo di Malta in attesa di un porto in cui sbarcare.La ...

Alan Kurdi - evacuati 5 migranti per motivi di salute. La Ong : «Uno dei naufraghi ha tentato il suicidio» : Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma all'ANSA lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa...

Anche il calcio è una scienza : ecco i 3 motivi per cui “supera” il concetto umano della fisica moderna : Il gioco del calcio è uno dei più amati e seguiti degli ultimi anni: fila di appassionati si radunano per assistere alle partite, dal vivo nelle tribune o tramite uno schermo. Il calcio tiene uniti, è passione comune che tramuta in un comune obiettivo: sostenere la propria squadra del cuore, al di là delle vittorie o delle sconfitte che essa può subire. Nicola Ludwig, fisico e ricercatore all’Università Statale di Milano, si è ritagliato un ...

Juventus - il rifiuto dei giocatori alle cessioni soprattutto per motivi di tempo : La Juventus ha affrontato molti problemi nelle cessioni in questo calciomercato estivo: sin dalla tournée asiatica Maurizio Sarri aveva sottolineato l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ben 28. Non sono bastate le partenze di Joao Cancelo, Spinazzola e Kean a risolvere i problemi della rosa bianconera, c'erano tanti altri esuberi da piazzare sul mercato che alla fine sono rimasti a Torino. Da Rugani fino ai ...

Uscita Overwatch su Switch ha una data : i motivi per cui vale la pena non perderlo : L'arrivo di Overwatch anche su Nintendo Switch era palesemente nell'aria, visti i numerosi rumor che si sono susseguiti in giro per la rete da diversi mesi. Certo, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte degli addetti ai lavori si restava pur sempre nel campo delle mere speculazioni, ma la Nintendo Direct di questa notte ha fugato ogni tipologia di dubbio: Overwatch è pronto a sbarcare anche sulla piccola console ibrida del colosso ...

I 370 motivi di Sánchez per governare senza Podemos con i voti di Podemos : Milano. Se il Congresso non voterà la fiducia a un esecutivo entro il 23 settembre, la Spagna dovrà tornare al voto per la quarta volta in quattro anni. Per questo ieri il premier uscente e forse rientrante, il socialista Pedro Sánchez, ha pronunciato in un sol colpo sia un discorso di investitura s