Vuelta a España 2019 | orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati 15

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) La passerella per i velocisti, una parata trionfale per Primoz Roglic. Ecco come rappresentare ladi(domenica 15 settembre), la ventunesima ed ultima di una lunghissima. Una frazione che partirà da Fuenlabrada, per arrivare nel pieno centro di Madrid dopo 106 Km, giusto il tempo dei festeggiamenti per il vincitore e poi inizierà la preparazione alla volata finale, pressoché certa. L’intero percorso è pianeggiante, non vi sono asperità e a 60 Km dal traguardo la corsa entrerà nella città di Madrid per affrontare 10 volte un circuito cittadino di 5.8 Km. L’arrivo sul farsera sarà davvero suggestivo, anche perché a sfilare nelle prime posizioni certamente saranno le migliori ruote velocicorsa a tappe iberica. Pronta l’ennesima sfida tra l’irlandese Sam Bennett (Bora Hansgrohe) e l’olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step). Questa volta è ...

OA_Sport : Vuelta a Espana 2019, la tappa di oggi Fuenlabrada-Madrid: percorso, favoriti e altimetria. Passerella finale a Mad… - zazoomnews : Vuelta a España 2019: Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana i grandi sconfitti. In salita non hanno mai davvero convi… - zazoomnews : Vuelta a España 2019: Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana i grandi sconfitti. In salita non hanno mai davvero convi… -