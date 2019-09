Volley | Italia-Romania 3-0 | le pagelle degli azzurri Zaytsev e Juantorena positivi

LIVE Italia-Romania 3-1 Volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si prendono la solita pausa ma conquistano il terzo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 15.49: Grazie per averci seguito, appuntamento a martedì alle 19.30 e buon proseguimento di domenica 15.48: Meglio in battuta e a muro ma solito black out per gli azzurri che permettono alla Romania di vincere il suo primo set in una fase fionale dell’Europeo dopo 24 anni. Arriva il terzo successo per gli azzurri che da martedì faranno sul serio contro Bulgaria e ...

Volley - Europei 2019 : l’Italia sfida Bulgaria e Francia. Date - programma - orari e tv. Si entra nel vivo : Dopo le tre vittorie consecutive nelle prime tre partite degli Europei 2019 di Volley maschile, l’Italia osserva un giorno di riposo e si lancia verso i big match che concluderanno la fase a gironi. La nostra Nazionale ha sconfitto avversarie modeste come Portogallo, Grecia, Romania e ora ha nel mirino il doppio confronto con Bulgaria e Francia che sarà determinante per definire la classifica della Pool A e gli accoppiamenti per il ...

Mondiali Volley U18 – L’Italia fallisce il tris consecutivo - le azzurrine si arrendono agli Stati Uniti in finale : L’Italia non riesce nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva in questa categoria Si chiude con una medaglia d’argento la rassegna iridata in Egitto per la nazionale femminile under 18, uscita sconfitta da una finale combattuta dall’inizio alla fine e conclusa solo al tie-break 2-3 (17-25, 25-19, 18-15, 25-22, 10-15). L’Italia, dunque, non riesce nell’impresa di salire sul gradino più ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia si arrende sul più bello - argento per le azzurre. Gli USA vincono al tie-break : L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine si sono dovute arrendere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah ...