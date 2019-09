Via al festival abusivo pro-ong | soldi in nero per i clandestini

Natura e cultura : al Via il Festival di Lampedusa 2019 - il programma degli eventi : Pensato come una grande occasione di scambio interculturale, rivolto a tutti i tipi di pubblico e incentrato sulle tradizioni che vivono nel cuore del Mediterraneo: il programma eventi del “Festival di Lampedusa 2019” riflette in concreto la filosofia dell’evento: «il rispetto e il supporto dei diritti dell’uomo, della Natura, dell’arte e della cultura», fortemente ribadito dai suoi giovani promotori riuniti nell’Associazione Lampaethusa. Tre ...

Milano - Viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

Carlo Cracco - al Via lunedì 16 il suo programma su RaiDue : “Poi scomparirò dalla tv? Volevo condurre il Festival di Sanremo ma…” : Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, in onda su Rai Due da lunedì 16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia” Carlo Cracco e dalla web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno ...

L’Aquila - direttrice del festival Incontri : “Il sindaco di Fdi ci sostiene solo se escludiamo SaViano e Zerocalcare a lui sgraditi” : La presenza di Roberto Saviano e Zerocalcare al festival degli Incontri alL’Aquila finisce al centro di una polemica tra gli organizzatori e il sindaco della città Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia. Che secondo la direttrice artistica Silvia Barbagallo ha manifestato, a poche settimane dall’inaugurazione, “l’intenzione di voler condizionare il supporto operativo del Comune proponendo l’esclusione di alcuni ospiti a lui ...

Festival delle Eccezioni - il 20 settembre al Via la seconda edizione a Casperia (Ri). Tema centrale : “il piccolo” : “Non faremo le cose in grande”. Il motto è già chiaro di per sé: quest’anno il Festival delle Eccezioni parla di tutto ciò che è piccolo. Che sia breve nel tempo, ridotto nello spazio, giovane d’età, limitato, effimero o passeggero perché considerato di scarsa importanza. Dal 20 al 22 settembre, tre giorni per riscoprire i valori di una dimensione controcorrente e spesso sottovalutata, ma punto di partenza per fare rete e ...