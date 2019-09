Verona-Milan live | le formazioni ufficiali | c’è Stepinski

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019)– Dopo la gara tra Roma e Sassuolo continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo tra Torino e Lecce si gioca l’ultima partita della domenica, in campo. Inizio altalenante per la squadra di Giampaolo, prima la sconfitta in trasferta contro l’Udinese, poi la vittoria contro il Brescia ma senza convincere, oggi i rossoneri dovranno rispondere con una buona prestazione. Sorprendente l’inizio delche ha già conquistato 4 punti, può lottare fino alla fine per conquistare la salvezza. Ecco lee le scelte dei due allenatori, ila partire dalle 20.45 su CalcioWeb.– Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre;. A disp.: Berardi, Radunovic, Vitale, ...

acmilanyouth : Pulcini 2010, Torneo Nico nel Cuore Milan-V.Verona 3-1 ? Milan-Chelsea 2-4 ? Milan-Chievo 3-0 ? Milan-Atletico Madr… - acmilan : ?? #TBT ?? Verona vs AC Milan ? From Ancelotti's brace all the way to Honda's double: tales of Rossoneri comebacks ????… - acmilan : #VeronaMilan inizia prima su @MilanTV: scopri il palinsesto del canale rossonero verso la ripresa del campionato ???? -