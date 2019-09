Verona-Milan | Juric risponde così sugli episodi di Var

Verona-Milan - Giampaolo : “caso Piatek? Non mi risulta” : “Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva, noi abbiamo avuto il nostro trend davanti, ci sono cose da migliorare ma la vittoria e’ positiva, ci aiuta a lavorare. Non nascondo la polvere sotto il tappeto, non mi nascondo dietro il risultato positivo, dico alla squadra quello che va migliorato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria a ...

Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek : Il Milan soffre a Verona ma vince con un rigore di Piatek. Un Milan non bello ha vinto di misura, in trasferta, contro il Verona.

Verona-Milan - ululati razzisti contro Kessie e le frasi di Salvini scatenano il caos : “Parlavo oggi con un dirigente sportivo di una società cosiddetta minore. Ma perché c’è la necessità, al di là della politica, di riempirsi anche di stranieri, spesso e volentieri ‘pippe’, senza puntare sui giovani? Noi abbiamo provato a dare dei benefici alle società che puntano a far arrivare nelle massime serie i giovani del vivaio. Non faccio nomi e cognomi ma alcuni stranieri in campo per il Milan stasera, ...

Rigore Piatek piega il Verona ma Milan soffre : Il Milan tiene alta la testa grazie ad un Rigore di Piatek che gli permette di battere 1-0 il Verona ma ancora una volta latita paurosamente nel gioco, ad una settimana dal derby con l'Inter capolista. La squadra di Giampaolo gioca per tre quarti di gara in superiorita' numerica grazie alla frettolosa espulsione di Stepinski per fallo su Romagnoli, ma non cambia ritmo, non mette mai davvero alle corde un Verona tanto cuore e corsa ma di poca ...

Verona-Milan 0-1 Piatek decisivo dal dischetto : Il Milan di Giampaolo? Attendere, prego. Dalla cintola in su, il Diavolo è ancora un'idea «in progress», pure troppo. Mancava poco perché, al Bentegodi, pure la miglior...

Verona-Milan 0-1 : decide Piatek tra espulsioni - rigori - pali e Var La classifica : Partita sottotono. Nella ripresa Calabria e Verre vicini al gol. Nemmeno l’esordio di Rebic sembra migliorare il gioco dei rossoneri, in superiorità numerica per 70’

Calcio : posticipo - Verona-Milan 0-1 : 22.42 Il Milan vince,ma non convince. Al Bentegodi, Verona battuto a fatica (0-1). Primo tempo con poche emozioni. All'8' Donnarumma para su Zaccagni. Al 21' episodio chiave: fallo in gioco pericoloso di Stepinski su Musacchio, Manganiello consulta il Var e lo espelle. In dieci, gialloblù pericolosi con Verre (28'). Nella ripresa Giampaolo gioca la carta Rebic che si divora una palla-go (55'). Poco dopo un palo a testa: Calabria al 57', Verre ...

Verona-Milan 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Kung fu Stepinski [FOTO] : Verona-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il posticipo della domenica valido per la terza giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Milan, secondo successo consecutivo per i rossoneri che però non entusiasmano dal punto di vista del gioco, la squadra di Giampaolo ha raccolto il massimo per quanto dimostrato in campo, decisiva una rete su calcio di rigore di Piatek, il polacco si è sbloccato ma non ...

Il Verona gioca - il Milan vince : basta Piatek su rigore - decisiva l’espulsione di Stepinski [FOTO] : Verona-Milan – E’ andato in archivio l’ultimo match della domenica valido per la terza giornata del campionato di Serie A, domani Torino-Lecce, oggi sono scesi in campo Verona e Milan. Altro successo per la squadra di Giampaolo che però continua a non entusiasmare, i rossoneri hanno conquistato il massimo risultato con il minimo sforzo. decisiva la rete messa a segno di Piatek su calcio di rigore, il polacco però al ...

Espulsione Stepinski - il Verona in 10 contro il Milan : Espulsione Stepinski – Si sta giocando l’ultima gara della domenica valida per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Milan in una partita molto importante per la classifica di entrambe. Ritmi alti nei primi minuti ma anche grande tensione, la squadra di Juric in 10 uomini dopo appena 20 minuti per l’Espulsione dell’attaccante Stepinski, l’ex Chievo alza la gamba in gioco pericoloso, ...

Verona-Milan live - le formazioni ufficiali : c’è Stepinski : Verona-Milan live – Dopo la gara tra Roma e Sassuolo continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo tra Torino e Lecce si gioca l’ultima partita della domenica, in campo Verona e Milan. Inizio altalenante per la squadra di Giampaolo, prima la sconfitta in trasferta contro l’Udinese, poi la vittoria contro il Brescia ma senza convincere, oggi i rossoneri dovranno ...

Diretta Serie A : Hellas Verona - Milan Paquetà e Suso per far sbloccare Piatek : Archiviata la sosta per le nazionali si torna alla Serie A e a chiudere la terza giornata di campionato si sfidano Hellas Verona e Milan. In classifica l'Hellas gode di un punto in più rispetto ai rossoneri frutto di una vittoria e un pareggio, mentre il Milan dopo la sconfitta di Udine ha portato a casa i tre punti tra le mura amiche contro il Brescia grazie al gol di Calhanoglu. Ulteriore cambio di modulo per Giampaolo che schiererà una sorta ...