Unione europea e disoccupazione | perché è necessario riformare il Trattato di Maastricht

Unione europea - Draghi rilancia il Quantitative Easing : Unione Europea, Draghi rilancia il Quantitative Easing Il presidente uscente della BCE Mario Draghi ha annunciato che il programma di Quantitative Easing verrà riattivato da Francoforte. Accadrà a partire da novembre, quando 20 miliardi di euro al mese saranno a disposizione delle banche centrali europee per sostenere la sostenibilità del proprio indebitamento, e al fine di stabilizzare l’economia di Unione Europea ed Eurozona in ...

Rinvio Brexit : l’Unione europea favorevole : “Il commissario britannico? Vedremo cosa succederà fino al 1 novembre, attenderemo quella data. Se il Regno Unito dovesse chiedere una

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della “Xylella fastidiosa” : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della Xylella fastidiosa, accogliendo un ricordo della Commissione Europea che accusava l’Italia di non avere fatto abbastanza per contenere la diffusione del batterio che da anni sta causando seri danni

Unione europea - il punto sulla nomine per la nuova Commissione : Unione Europea, il punto sulla nomine per la nuova Commissione Giorni caldi per l’Unione Europea che verrà. In attesa della decisione italiana sulla nomina del proprio candidato, inizia a delinearsi la rosa dei nomi che formeranno la prossima Commissione Europea. Ogni paese della UE ha diritto alla proposta di un commissario, che necessita a sua volta della nomina da parte del Presidente della Commissione. Guidata per la prima volta ...

Diego Fusaro smonta in due punti la balla della "Unione europea senza guerre" : "Morti e disastri economici" : La battaglia contro l'Unione europea di finanza e mercati a casa di Diego Fusaro non va mai in vacanza. Il filosofo turbosovranista, sempre dinamitardo contro Bruxelles, Bce, Strasburgo, cancellerie e George Soros, su Twitter punta il dito contro una delle argomentazioni più usate dagli "euroinomani

Conte chiude la stagione con la Lega. L'Unione europea lo abbraccia : La stagione politica con la Lega è finita. Quanto a un Conte bis, bisogna pensare ai programmi e non alle persone: queste ultime al momento sono secondarie. Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, è arrivato a Biarritz per partecipare al G7 e, forte dell'appoggio del M5s che lo vuole ancora leader di una nuova coalizione di governo e dell'abbraccio Ue, ha ripreso la parola in pubblico quattro giorni dopo aver pronunciato la ...

Incendi Amazzonia - Confagricoltura : “Blocco import di carni dal Brasile nell’Unione Europea” : L’Unione Europea sta valutando la possibilità di sospendere in tempi brevi le importazioni di carni bovine dal Brasile, per indurre le autorità brasiliane ad un’efficace azione di contrasto degli Incendi in Amazzonia. Secondo i dati dell’Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), il numero degli Incendi è salito dell’80% tra gennaio e luglio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, con un aumento del 50% della ...

Como - maxi truffa all’Unione europea sui fondi per il mantenimento dei pascoli : 98 indagati : Dieci milioni di euro sequestrati e 98 persone indagate. È il bilancio dell’operazione “Montagne d’euro” della Guardia di Finanza di Menaggio, in provincia di Como, che ha svelato una maxi truffa all’Unione europea. Associazione a delinquere per sette delle persone indagate, e truffa aggravata finalizzata all’indebito conseguimento di contributi europei per le altre 91 persone, titolari di altrettante aziende ...

Eccidio di Sant’Anna di Stazzema - Mattarella : “Chi dimentica è debole”. Moavero : “70 anni di pace grazie all’Unione europea - va preservata” : “Chi dimentica è più debole, più esposto ai pericoli che, nel suo tempo, intolleranza, ostilità, violenza ripropongono”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato in occasione del settantacinquesimo anniversario dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Nella strage, avvenuta il 12 agosto del 1944, 560 abitanti del paesino toscano furono trucidati dalle truppe naziste, aiutate dai ...

Quanti fondi ha incassato l’Italia dall’Unione europea? : La candidata designata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images) Per l’agricoltura italiana l’Unione europea è una manna dal cielo. Anche nel 2018 le aziende del settore hanno incassato oltre 4 miliardi di euro dei fondi comunitari destinati all’implementazione della Politica agricola comune, la celebre Pac. È di gran lunga la voce più cospicua delle ...

L’Unione europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale : L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) al posto di Christine Lagarde. Kristalina Georgieva, che compierà 66 anni tra poche settimane, è un’economista bulgara ex vicepresidente della Commissione fra il 2014 e il 2016

Usa - Trump annuncia : “Firmato accordo per vendere più carne bovina americana nell’Unione europea” : “Oggi firmiamo un accordo rivoluzionario che renderà più facile l’esportazione di carne americana nell’Unione Europea”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato alla Casa Bianca l’intesa tra Usa e Ue che risolve definitivamente i vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana. “È una vittoria immensa” per gli allevatori statunitensi, ha esultato il tycoon, sostenendo che ...

Il governo ha confermato all’Unione europea che continuerà a sostenere la TAV : In una lettera inviata stanotte a Bruxelles: se avesse rinunciato al progetto, avrebbe perso i finanziamenti già stanziati e già versati