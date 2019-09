Under 17 | Napoli inarrestabile vittoria larghissima per gli azzurrini | i dettagli

Under 16 - Ascoli-Napoli 0-1 : Flora vola e insacca : Under 16, Ascoli-Napoli 0-1: Flora vola e insacca Under 16, Ascoli-Napoli 0-1: Flora vola e insacca. Dopo la vittoria casalinga contro il Crotone nella prima giornata di campionato, gli azzurrini di mister Bevilacqua vincono anche ad Ascoli a margine di un match combattuto fino all’ultimo. Ci ha pensato Massimo Flora, alla sua prima rete in azzurro, a sbloccarla sugli sviluppi di un calcio d’angolo al minuto numero 4. Il giovane ...

Napoli-Crotone Under 15 – La chiude Vilardi in due minuti : Oggi al centro sportivo Kennedy si è disputata la prima partita del Girone C del campionato Under 15 Serie A e B. Il Napoli Under 15 ha battuto il Crotone per 3-0. Napoli-Crotone Under 15 termina con la vittoria degli azzurrini di Mr. Sorano. Il Napoli è passato in vantaggio nella prima frazione di gioco con il capitano Lorenzo Russo al 16′. Nel secondo tempo, nel giro di due minuti, al 2′ ed al 3′, Vilardi realizza una ...