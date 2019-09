Una grande Roma vince contro il Sassuolo e ora si proietta all’Europa League

Mario Rui : “Ci siamo allenati bene - speriamo di fare Una grande partita” : Mario Rui ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Napoli-sampdoria Come sta la squadra? “Posso parlare da quando sono arrivato, cioè due giorni fa. Ci siamo allenati bene. Anche i compagni che sono rimasti mi hanno detto che la squadra si è allenata molto bene. Abbiamo cercato di migliorare gli errori passati e speriamo di fare una grande partita di fronte alla nostra gente” Quanto è difficile non pensare alla gara di ...

Si licenzia da Una grande azienda per diventare uno zombie professionista - trova lavoro dopo 3 ore : Un ragazzo di Cardiff, Alex Noble, come riportato dal Daily Mirror, ha deciso di licenziarsi da una grande azienda per diventare uno zombie professionista. Il ragazzo ha raccontato la sua storia al noto tabloid inglese affermando di essersi licenziato da un’aziende che gli garantiva un ottimo contratto e un’assunzione a tempo indeterminato. Il ragazzo ha detto che si è licenziato per diventare uno zombie professionista e di aver ...

Nadia Toffa - il ricordo di Barbara d'Urso/ "Grazie di tutto - sei Una grande gnocca!" : Barbara d'Urso ricorda Nadia Toffa ad un mese esatto dalla sua morte, nell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5: 'Grazie di tutto!'.

Astronomia : VISTA svela Una nuova immagine della Grande Nube di Magellano : Il telescopio VISTA dell’ESO rivela una straordinaria immagine della Grande Nube di Magellano, una delle galassie più vicine alla nostra. VISTA ha osservato questa galassia e la sua cugina, la Piccola Nube di Magellano, oltre ai loro dintorni, con dettagli senza precedenti. Questa survey consente agli astronomi di osservare un gran numero di stelle, aprendo nuove opportunità di studiare l’evoluzione stellare, la dinamica galattica e ...

Una grande mostra esplora gli studi botanici di Leonardo : Firenze, 12 set. – (AdnKronos) – Una grande mostra esplora gli studi botanici di Leonardo da Vinci, poco noti malgrado l’enorme fama del genio toscano. E, soprattutto, che approfondisce il suo pensiero scientifico ‘universale, così ricco di implicazioni per noi contemporanei costretti a ripensare in profondità il rapporto fra uomo e natura. “La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e ...

Grande Fratello Vip - Mediaset offre Una cifra a 5 zeri a Gessica Notaro : clamoroso rifiuto : "Gessica Notaro (29 anni) dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è corteggiatissima dalla tv", si legge sulla rivista Oggi, in un articolo firmato Alberto Dandolo. "A Cologno Monzese – prosegue il gossip di Dandolo – gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una g

La grande sinfonia di Una piccola stella antica - Una subnana calda decisamente particolare : HD4539 è una subnana calda, una classe di stelle abbastanza rare che hanno un’evoluzione peculiare: quando sono vicine alla fase di massima espansione di gigante rossa perdono gran parte del loro inviluppo diventando stelle relativamente piccole, con raggi tipici pari al 20% del raggio del Sole, ed estremamente calde, con temperature effettive attorno ai 25-30mila gradi Kelvin. Applicando le tecniche dell’astrosismologia ai dati del ...

Municipio X - J-AX al Pontile di Ostia Una grande festa a scopo benefico : “Ringraziamo Algida per questo eccezionale evento e ringrazio soprattutto per tutte le cose che avete fatto per il territorio. È un progetto grandissimo, un progetto con fini sociali ed in particolare ringrazio per le due sedie Job che andranno nelle nostre spiagge libere, in questo modo accessibili a tutti. Ringrazio anche J-AX perché ha portato il nome di Ostia Lido con gioia ovunque e ringrazio le Forze dell’Ordine che hanno garantito la ...

In Germania c’è stata Una grande operazione antiterrorismo : Mercoledì in Germania c’è stata una grande operazione antiterrorismo in cui sono stati perquisiti 16 edifici negli stati di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e nella città di Amburgo. Le perquisizioni sono state ordinate dopo che la procura di Flensburgo aveva iniziato

Vuelta a España 2019 : Una frazione folle con il vento. 50 km/h di media - grande spettacolo e novità in classifica : “In tutti i miei quindici anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere” e se a dirlo è Philippe Gilbert, vincitore di quattro Monumento su cinque e di un titolo mondiale, bisogna credergli. Mancheranno tanti big nella startlist, mancheranno anche le salite più famose d’Europa, ma ciò che non manca alla Vuelta a España, in confronto agli altri grandi giri, è lo spettacolo, che in terra iberica c’è ...

La NASA ha realizzato la parodia della canzone di Ariana Grande per Una ragione molto importante : Adoriamo <3 The post La NASA ha realizzato la parodia della canzone di Ariana Grande per una ragione molto importante appeared first on News Mtv Italia.

Lana Del Rey ha cantato Una cover di “Break Up With Your Girlfriend - I’m Bored” e Ariana Grande ha molto apprezzato : <3 The post Lana Del Rey ha cantato una cover di “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” e Ariana Grande ha molto apprezzato appeared first on News Mtv Italia.

Ford vs Ferrari : Una nuova pellicola mette in scena la grande sfida del ‘66 : Un film, diretto da James Mangold e in arrivo nei cinema il 14 novembre, sul mondo della corse ma anche e soprattutto sul rapporto prima di stima reciproca e poi di profonda amicizia tra il pilota Carroll Shelby e il designer Ken Miles

La chiusura degli account di estrema destra è Una grande vittoria - ma non so di chi. : La chiusura degli account di estrema destra è una grande vittoria, ma non so di chi. Twitter e Facebook hanno chiuso gli account social di Casapound e di alcuni suoi esponenti. La folla gioisce, mentre i neofascisti gridano alla censura e inneggiano alla libertà di parola. È subito fumettino-di-Popper-time, a cui segue il controfumettino di Popper time, insulti e giuramenti di odio. Cercando di respirare dal naso, è un discorso più ...