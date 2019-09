Umbria,Zingaretti:confronto vada avanti

"Anche inilpuò andare. Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che valorizzi la qualità e metta al centro il lavoro,la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri". Lo scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola, commentando le parole di Luigi Di Maio che ha aperto alla possibilità di un'alleanza civica per le regionali in.(Di domenica 15 settembre 2019)