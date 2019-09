Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale un Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio è stata una nottata di sbarchi quella che si è registrata Lampedusa mentre cominciava il trasbordo Dei migranti dalle nave Ocean Waiting altri 78 sono giunti in un barcone soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza mentre 21 sono stati intercettati direttamente a terra dopo essere sbarcati sulla spiaggia dell’isola dei ...

Notizie del giorno – Calciomercato Juve - tutto deciso. Le Ultime su cessione Samp - Ventura ‘snobba’ l’Italia : Calciomercato Juve, tutto DECISO – Scoppia il caso Mandzukic in casa Juventus, è rottura tra il croato ed il club bianconero. Il calciatore non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che domani saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, a questo punto la cessione può essere anche immediata, interesse di club del Qatar ed a questo punto Mandzukic potrebbe cambiare idea ed accettare. La Juventus ha inoltre ...

Pensioni News Settembre 2019 : Ultime Notizie riforma - pensione anticipata - Quota 100 - lavoratori precoci e scuola : In questo articolo presenteremo tutte le ultime notizie relative alle Pensioni rispetto al mese di Settembre 2019: vedremo quindi quali sono le News più rilevanti riguardo alla riforma ed ai criteri per la pensione anticipata, Quota 100 e relativamente al pensionamento dei lavoratori precoci e della scuola. News Pensioni Settembre 2019: riforma, Quota 100 e pensione anticipata La situazione politica attuale, con il recentissimo insediamento del ...

