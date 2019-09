Traffico Roma del 15-09-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER NAPOLI E LA RomaNINA; SIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA IN DIREZIONE DELL’APPIA AUMENTATO IL Traffico IN USCITA DA Roma. CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE. E POI Traffico SULLA COLOMBO NELLA ZONA DI ACILIA. INTANTO A Roma SONO LIMITATI GLI SPOSTAMENTI IN GRAN PARTE DEL CENTRO. IN CORSO ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 10 : 30 : DI NUOVO REGOLARE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE TRA CASTEL GIUBILEO E LA SALARIA VERSO LA NOMENTANA. TRATTO CHIUSO PER CIRCA UN’ORA A CAUSA DI UN INCIDENTE; INCIDENTE QUINDI ORA RISOLTO. CHIUSO INVECE AL Traffico PARTE DEL CENTRO. IN CORSO LA CORRI Roma, MANIFESTAZIONE PODISTICA CHE SI SVOLGE TRA IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E PIAZZA DEL POPOLO. ASSIEME ALLA CORSA, IN CENTRO, L’INIZIATIVA VIA LIBERA: LA PEDONALIZZAZIONE DI NUMEROSE ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 09 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE ALL’ALTEZZA SVINCOLO SETTEBAGNI IL Traffico DELLA CARREGGIATA INTERNA È DEVIATO SULLA COMPLANARE , DI CONSEGUENZA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA. VERSO NOMENTANA PER LE VIE DEL CENTRO È IN CORSO LA TREDICESIMA EDIZIONE DI “CORRI Roma” PERCORSO DI 10 KM PREVISTE DEVIAZIONI E CHIUSURE FINO ALLE ORE 10 DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO L’EVENTO “VIA LIBERA”,UN ANELLO DI CIRCA 15KM DI ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 08 : 30 : RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO COLOMBO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DDI UN INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASTEL GIUBILEO E LA VIA SALARIA VERSO LA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI SU CORSO FRANCIA POTREBBE RALLENTARE IL Traffico UN INCIDENTE PRIMA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DEL FLAMINIO. DOMENICA MATTINA CON UNA MANIFESTAZIONE PODISTICA ATTORNO AL CIRCO ...

Traffico Roma del 15-09-2019 ore 07 : 30 : CHIUSA AL Traffico VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO COLOMBO. SI TRATTA DI UN INCIDENTE IN CUI IL MEZZO COINVOLTO SI È CAPPOTTATO. STRADA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA POSIDIPPO E LA COLOMBO. SUL RACCORDO ANULARE, INVECE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASTEL GIUBILEO E LA VIA SALARIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI VERSO LA NOMENTANA. AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SU CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL ...

Traffico Roma del 14-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO, CODE VERSO Roma TRA VIA DEL CANALE DELLA LINGUA E VIA DI ACILIA. SU VIA SALARIA CODE PER Traffico E LAVORI TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’. AL TUSCOLANO PER INCIDENTE MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LUCIO SESTIO TRA VIA FABRIZIO LUSCINO E VIA SPARTACO, INEVITABILI ...

Traffico Roma del 14-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DELLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SORTA E LA GIUSTINIANA PIU AVANTI RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’ AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO AL TUSCOLANO UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA LUCIO SESTIO TRA VIA LUSCINO E VIALE SPARTACO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...

Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL KM 24 TRAFFICATA LA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO DOMANI DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO E IN ZONA PRATI TORNA VIA LIBERA UN ANELLO DI STRADE ...

Traffico Roma del 14-09-2019 ore 17 : 00 : CHIUSA PER INCIDENTE VIA PONTINA TRA VIA DI PRATICA DI MARE E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TUTTO IL Traffico PROVENIENTE DA Roma è DEVIATO IN VIA DI PRATICA DI MARE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO. Traffico INCOLONNATO ANCHE IN VIA DI PRATICA DI MARE TRA LA VIA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO TRAFFICATE VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA DOVE SI RALLENTA A TRATTI RISPETTIVAMENTE ...

Traffico Roma del 14-09-2019 ore 14 : 30 : DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE VERSO POMEZIA. INCIDENTE DOPO CASTEL RomaNO, CODE PER CIRCA 4 KM. AL SETTIMO CANCELLO INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA. ALTRI INCIDENTI: A DRAGONA IN VIA ALBIZZATI E A Roma, VICINO PIAZZA BOLOGNA, IN VIALE DI VILLA MASSIMO. PER Traffico INTENSO CODE A TRATTI SULLA ...

