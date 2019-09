Torino | Mazzarri | “Tutto da perdere N’Koulou? Riparte da zero | riconquisti il posto”

Torino - N’Koulou chiede scusa e torna in gruppo : arma in più per Mazzarri : Storia a lieto fine in casa Torino, sono arrivate le scuse da parte del difensore Nkoulou dopo il caos delle ultime settimane dovute a situazioni di mercato che hanno distratto il calciatore che non è sceso in campo nelle ultime partite. “E’ arrivato il momento di chiudere definitivamente questa polemica – scrive il difensore granata nella nota pubblicata dal sito della societa’ – esprimo le mie scuse se il ...

Torino - la nuova soluzione tattica nella testa di Mazzarri : con Verdi nasce una squadra più offensiva [FOTO e DETTAGLI] : Inizio di campionato veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato ben 6 punti nelle prime due giornate e guida la classifica del massimo campionato con Juventus ed Inter, frutto delle vittorie conquistate prima contro il Sassuolo in casa e poi quella sorprendente in trasferta contro l’Atalanta. In Europa League invece è arrivata una brutta eliminazione contro il Wolves, adesso i granata potranno ...

Torino - importanti dichiarazioni di Cairo sul futuro di Mazzarri : “Rinnovo Mazzarri? Credo sia il momento. E’ molto bravo. Io l’ho sempre detto: è un grande allenatore, scrupolosissimo e attento al dettaglio e capace di far crescere i giocatori. E’ bravissimo”. Sono le parole concesse alla stampa da parte del presidente del Torino Urbano Cairo in merito al futuro dell’allenatore granata, in scadenza. “Credo sia giusto rimanere con i piedi per terra – ...

Calciomercato Torino - è Oussama Idrissi l’attaccante per Mazzarri : Calciomercato Torino – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, il club granata ha conquistato due vittorie consecutive, la prima contro il Sassuolo, la seconda molto più convincente contro l’Atalanta, adesso si aprono scenari veramente inaspettati per la squadra granata. Fino al momento il Calciomercato non ha regalato sussulti ma nelle ultime ore è arrivata l’accelerata per il nuovo attaccante: si ...

Atalanta-Torino - problema difesa per Gasperini : Mazzarri gongola in vetta : “E’ stata una partita strana ma non abbiamo sofferto particolarmente: il risultato e’ un po’ casuale. La squadra ha fatto pero’ molto bene e creato tantissimo”. Sono le dichiarazioni di Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Torino. “Non possiamo continuare a prendere gol su calcio piazzato, in passato il nostro punto di forza. Siamo ancora in fase di rodaggio, come molte altre ...

Wolverhampton-Torino - Mazzarri : “Fuori a testa altissima e immeritatamente”. Le condizioni di Zaza : “Usciamo a testa altissima, ora guardiamo al campionato. Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto il torto di non fare gol quando abbiamo creato le occasioni. Siamo stati superiori in casa loro per possesso palla e supremazia territoriale, ma il calcio è così”. Lo ha detto Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di Sky Sport, la sconfitta contro i Wolves in Europa League. “Siamo stati in partita ...

Diretta Wolverhampton Torino/ Streaming video : l'analisi di Walter Mazzarri : Diretta Wolverhampton Torino Streaming video tv: serve un'impresa per il ritorno dei playoff di Europa League. Ecco la tradizione granata contro le inglesi.

Torino – ‘Caso Nkoulou’ - Mazzarri duro : “non vado a chiedergli l’elemosina” : Walter Mazzarri duro sul ‘caso Nkoulou’: le parole del tecnico del Torino dopo la mancata convocazione per la sfida di ritorno contro il Wolverhampton Walter Mazzarri ci va giù pensate: il tecnico del Torino è tornato a parlare di Nkoulou, dopo la non convocazione del difensore camerunese per la sfida di Europa League di ritorno contro il Wolverhampton. “Non vado da Nkoulou a chiedergli l’elemosina. Quando un ...

Torino - Mazzarri durissimo sul caso N’Koulou : “Non vado a chiedergli l’elemosina” : “Non vado da N’Koulou a chiedergli l’elemosina”. Così il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, torna sul caso del difensore camerunese non convocato per la sfida di ritorno sul campo del Wolverhampton valida come spareggio per l’Europa League. “Quando un giocatore dice che non c’era con la testa, addirittura dopo la partita, per un allenatore non è una bella cosa”, dice Mazzarri. “Un ...

Calciomercato Torino - arrivano i colpi : doppio innesto per Mazzarri - come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio positivo in campionato per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato tre punti preziosi nella gara davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Europa. In Europa League la squadra invece sarà chiamata da una vera e propria impresa per riuscire ad ottenere il pass per la fase a gironi, ribaltare il risultato con ...

Torino - scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...

Torino - Mazzarri tra campo e mercato : “Se resta Nkolou?” - il tecnico risponde così : “Abbiamo fatto una grande partita, reduci da una gara dispendiosa giovedì dal punto di vista fisico e considerando che siamo ad agosto. Abbiamo creato tante occasioni, chiaro che se poi non segni sapevo saremmo calati. Sirigu ci ha salvato, ma la squadra ha fatto una prova pazzesca contro un Sassuolo forte e con grandi giocatori“. Queste le parole a Sky di Walter Mazzarri al termine di Torino-Sassuolo, gara vinta dai granata ...

Torino - tifosi granata in protesta per il mercato : e intanto Nkoulou ha chiesto a Mazzarri di non giocare… : “Grazie presidente per questo mercato ‘stupefacente‘”. Recita questo il testo di uno striscione di protesta dei tifosi del Torino, esposto allo stadio Filadelfia a pochi minuti dal via della prima giornata di campionato, in cui i granata affronteranno il Sassuolo. Chiari i riferimenti ironici indirizzati a Cairo e alle operazioni in entrata del Toro, al momento limitate al solo ritorno di Bonifazi. A tal proposito, ...

VIDEO/ Torino Wolverhampton - 2-3 - : gol e highlights. Mazzarri : io ci credo ancora : VIDEO Torino Wolverhampton, risultato finale 2-3,: highlights e gol della partita d'andata dei play off di Europa league. Mazzarri ci crede ancora.