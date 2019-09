Torino | l' auto prende fuoco | padre e figlia di 6 anni muoiono intrappolati sotto gli

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo : morti padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

Torino-Pinerolo - incidente e auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni. Salve mamma e neonata : Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d'auto. padre di 46 anni e la figlioletta di sei (e non un bambino come appreso in un primo momento)...

Torino - in manette la banda del “dress code” : spacciavano in abiti eleganti su auto nuove : I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone. In manette la banda del “dress code”, che smerciava cocaina, hashish e marijuana dalla Val di Susa fino ai quartieri della movida del capoluogo piemontese.Continua a leggere

Torino - si apre una voragine nell’asfalto : auto rimane in bilico [FOTO] : Una voragine di circa dieci metri si è aperta in via Somalia, a Torino, all’altezza del civico 108/32. Una Lancia Musa, che stava percorrendo la strada al momento del crollo dell’asfalto, è rimasta in bilico ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Sulle cause del cedimento, forse favorito dalle piogge degli ultimi giorni, sono ...

AutoTorino - A Bergamo una nuova concessionaria Jeep e Alfa Romeo : Autotorino amplia la sua rete con una concessionaria Jeep e Alfa Romeo a Bergamo città. Il nuovo centro, situato in via per Zanica 87, affianca allo showroom dedicato ai modelli di FCA un service ufficiale Mercedes-Benz e unesposizione dedicata allusato.Raddoppia la presenza sul territorio. Per il dealer nato in Valtellina si tratta della 38esima apertura, la nona filiale dedicata a Jeep e la seconda al marchio del Biscione. La struttura, per la ...

Torino - moglie e marito uccisi mentre sono in moto. Travolti da un’auto guidata da un ubriaco : Drammatico incidente questa mattina, domenica 25 agosto, a Villar Perosa, nel Pinerolese: a perdere la vita un uomo e una donna, Eugenio Conti, 68 anni, e sua moglie Maria Amasio, 60 anni, residenti in provincia di Asti. I due erano in sella alla loro motocicletta, una Bmw 1200, quando, all’altezza della rotonda con la strada provinciale 166 di San Germano Chisone, si sono scontrati con una auto, una Fiat Panda. Per i due coniugi non ...

Torino - dopo lite distrugge 3 auto con una marmitta : preso magrebino : Federico Garau In condizioni psicofisiche alterate il nordafricano, reduce da una lite, ha sfogato la sua ira danneggiando pesantemente 3 vetture posteggiate a bordo strada con una marmitta della lunghezza di un metro Ancora un episodio di violenza nel quartiere di Barriera di Milano (Torino), al termine del quale è stato tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina. I fatti si sono svolti intorno alle 4 del mattino, quando ...

Torino : fugge dal cancello di casa e viene investito da un’auto. Grave bimbo di 5 anni : Sono ore di apprensione a Vestigné, in provincia di Torino, dove un bimbo di cinque anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto 2019, dopo essere stato investito da un'auto lungo una strada.

Litiga con due ragazzi sul moTorino e ne uccide uno tamponandoli con l’auto : L’altro ragazzo è gravissimo. L’investitore è stato arrestato per omicidio stradale: all’origine della tragedia alcuni apprezzamenti poco graditi su una ragazza

Torino - non vede i lavori in corso e finisce con l’auto nel pozzetto del cantiere : Protagonista dell'insolito incidente una 66enne alla guida di una Opel Astra. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla dallo scavo per il teleriscaldamento della zona (Borgo San Paolo). Portata in ospedale, ma fortunatamente la donna non sarebbe grave.Continua a leggere

Torino - al via i bus a guida autonoma dall'autunno : A Torino dal prossimo autunno «inizierà la sperimentazione dei bus a guida autonoma». Lo ha annunciato l’assessore alla Innovazione e Smartcity di Torino, Paola Pisano: «Inizialmente – ha precisato - i nuovi mezzi non sostituiranno i servizi tradizionali, ma si affiancheranno a questi per terminare la fase di testing nei 9 mesi successivi». Dopodichè, se tutto procederà secondo i piani previsti, ...

Frana di Quincinetto - l’esperto : “Non passate sull’autostrada Torino-Aosta - situazione pericolosissima” : “Stiamo completando l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza a Quincinetto che consentirà di sbloccare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 interessato dalla Frana che dal 2012 minaccia la strada e il territorio circostante” ha dichiarato ieri l’assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi all’indomani della chiusura della A5 Torino-Aosta nel tratto tra ...