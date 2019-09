The Italian TV Festival a Los Angeles | tra le anteprime dell’ITTV “L’Amica Geniale 2” | “I

Venezia 76 red carpet “Waiting for The barbarians” italiani impazziti per Johnny Deep sotto la pioggia : Il red carpet italiano per Waiting for the barbarians È arrivata la prima pioggia della Mostra. A rimetterci è il red carpet di “Waiting for the Barbarians” il film che vede protagonista ...

Golf - European Tour 2019 : MatThew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

Fifa 20 Volta Football : video in italiano con GabboDSQ e The Real Marzaa : Ha preso il via a Colonia, in Germania, il Gamescom 2019, appuntamento annuale con una delle fiere dedicate ai videogames più importanti del mondo. Fra i titoli presenti c’è naturalmente Fifa 20! Gli EA Game Changers, volti noti della community di Fifa, stanno in queste ore provando il gioco, con la possibilità di trasmettere in […] L'articolo Fifa 20 Volta Football: video in italiano con GabboDSQ e The Real Marzaa proviene da I ...

La favola di Francesco e CaTherine - campioni italiani di ballo con la sindrome di Down : Entrambi originari di Verzegnis (Udine), i due sono l'unica coppia di ballerini friulani con la sindrome di Down a...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Gli Ingrosso calano il tris. Per They e Barboni primo sigillo stagionale : Gli Ingrosso tornano assieme e vincono, They e Barboni si mettono assieme per la prima volta e vincono: tutte le strade sono buole per sbancare Palinuro, che ha ospitato la quinta tappa del Campionato iotaliano di Beach volley, l’ultima prima dei due tornei che assegneranno prima scudetto e poi Coppa Italia. Terzo torneo in coppia per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso e terzo sigillo nel circuito tricolore dopo le vittorie di Milano e ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. They/Barboni in main draw - stop a sorpresa di Seregni/Krumins : Giornata intensa, quella appena conclusa sui campi di Palinuro dove nel week end va in scena la quinta tappa del Campionato Italiano. Dalle qualificazioni salgono sul treno del main draw diversde coppie eccellenti. Una su tutte, Quella tinta d’azzurro composta da Barboni e They che ha dominato la sfida decisiva contro Cozzi/Gabrielli. Bene, in termini di giovani, anche Bianchin/Enzo, Ferraris/MichielettoFrasca/Gradini, Aime/Cimmino e ...

HeaTher Parisi lancia frecciatine alle conduttrici tv italiane : Heather Parisi è senza freni anche nella nuova intervista rilasciata al portale “Italian do it better” e lancia pesanti frecciatine per alcune sue colleghe. Heather Parisi non è nuova a lanciare frecciatine velenose nei confronti di colleghe conduttrici tv o di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Prima di tutto c’è la sfida perenne con Lorella Cuccarini, durante l’intervista la ballerina si è concentrata su uno degli argomenti che le ...

“The Best Fifa Football Awards” - i candidati : non ci sono italiani : “The Best Fifa Football Awards” premierà i migliori allenatori della stagione 2018-2019. 10 i candidati, non c’è nessun italiano. Tra questi figurano il tedesco Jurgen Klopp, vincitore della Champions League con il suo Liverpool, Marcelo Gallardo vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca che ha guidato in finale di Coppa America il Perù, lo spagnolo Pep Guardiola vincitore di Premier League, Fa ...

Biathlon : DoroThea Wierer guida il gruppo italiano alla volta del BlinkFestivalen : I nostri eroi tornano in scena. La squadra italiana di Biathlon si ritrova e lo farà da venerdì 29 luglio a giovedì 8 agosto nel raduno norvegese a Sandnes, nel corso del quale (ad eccezione di Lukas Hofer) parteciperà alle gare valide per il BlinkFestivalen, competizione sugli skiroll che fa parte ormai della tradizionale preparazione in vista di quel che sarà. Gli azzurri convocati sono Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa ...

In The Walking Dead 10 tutto cambia tra confini e Sussurratori : il volto di Gamma e la messa in onda italiana : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con il rilascio del primo trailer di The Walking Dead 10 al Comic-Con 2019 ma adesso AMC ha deciso di fare sul serio alzando il velo sulla trama dei nuovi episodi al via il prossimo ottobre. La serie ripartirà qualche mese dopo gli eventi della nona stagione lasciandosi alle spalle la neve e l'inverno e accogliendo la primavera con tutto quello che questo nuovo salto temporale significa. I ...

Il thriller The Burnt Orange Heresy del regista italiano Giuseppe Capotondi Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia Il ...