"Terrona puzzolente", donna insultata

La segretaria di una scuola media di Forlì di origini siciliane ha denunciato di essere stataper le sue origini e picchiata da una coppia di vicini di casa in seguito ad una lite sul posto auto condominiale. L'episodio risale al 26 agosto,quando la,una 53enne di Terrasini da anni residente in Emilia Romagna,ha parlato del fatto su Fb. Laha poi preparato una denuncia in cui riporta le ingiurie:morta di fame e. La 53enne afferma anche di essere stata minacciata di morte.(Di domenica 15 settembre 2019)