Sulla maglia della Juventus e sul marketing Sarri ha ragione da vendere

Tour de l’Avenir 2019 - Giovanni Aleotti : “Maglia Gialla ciliegina Sulla torta - cerchiamo di difenderla” : Una prima settimana eccezionale per Giovanni Aleotti che, molto inaspettatamente, anche grazie ad una fuga da lontano (e sfruttando il lavoro dell’Italia nella cronometro a squadre), è riuscito ad agguantare la Maglia Gialla di leader della classifica generale al Tour de l’Avenir al termine della sesta tappa. Domani il giorno di riposo, poi l’obiettivo è provare a tenerla il più possibile, come dichiarato proprio ...

Liverpool-Chelsea - un errore da… Supercoppa : incredibile svista Sulla maglia di Jorginho [FOTO] : incredibile svista ortografica durante la partita fra Liverpool e Chelsea: il nome sulla maglia di Jorginho è sbagliato, l’errore non sfugge al pubblico social Tanta attesa per la partita di Supercoppa Europea, primo grande appuntamento di calcio internazionale della stagione. Derby tutto inglese fra Liverpool campione d’Europa e Chelsea vincitrice dell’Europa League. Prima finale maschile arbitrata da una donna. Insomma, ...

I migliori calciatori 2018/19 potranno apporre Sulla maglia il fregio ufficiale : Calcio e Finanza riporta che sulle maglie della Serie A 2019/20 potrebbe comparire una nuova patch. Secondo quanto comunicato dalla Lega infatti i sei vincitori del premio come miglior calciatore potranno apporre sulla propria divisa il fregio ufficiale. “Il calciatore che nella stagione precedente si sia aggiudicato il Premio quale Miglior Calciatore in una delle categorie individuate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, avrà la ...

Bari - Birra Peroni torna Sulla maglia biancorossa : Il Bari è pronto a ripartire nella nuova stagione dove sarà protagonista in Serie C, ma con l’obiettivo di tornare al più presto protagonista in campionati ancora più importanti. E potrà farlo al fianco di Birra Peroni, la bionda più amata dagli italiani, che torna a “vestire” i galletti come secondo sponsor di maglia per […] L'articolo Bari, Birra Peroni torna sulla maglia biancorossa è stato realizzato da Calcio e ...

Carabiniere ucciso - folla in chiesa : Sulla bara la foto delle nozze e la maglia del Napoli. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Birra Peroni e Bari di nuovo insieme : la bionda più amata dagli italiani torna Sulla maglia biancorossa : Birra Peroni e SSC Bari, un sogno da vivere insieme. Peroni torna sulla maglia biancorossa Un sogno da vivere insieme, ancora una volta e con la passione di sempre: Birra Peroni, la bionda più amata dagli italiani, torna a “vestire” i galletti come secondo sponsor di maglia per tutto il campionato di serie C 2019/2020. La presentazione dell’accordo e dei kit gara ufficiali dei biancorossi è avvenuta questa mattina presso ...

