Street Show Quattroruote - Bellezze del passato in concorso | l' Isetta è la preferita dal

Street Show Quattroruote - La nostra festa è iniziata : venite a trovarci! - LIVE : Ladies and gentlemen, start your engines! Lo Street Show Quattroruote 2019 è ufficialmente iniziato. Oggi fino alle 21 vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per la nostra grande festa dedicata ai motori. Supercar, auto da competizione, vetture depoca, le novità più interessanti a quattro ruote, ma anche a due: tutto questo e molto altro vi attende nella nostra dodici ore che si snoda lungo la via dello shopping milanese. Un evento da ...

Street Show Quattroruote - La nostra festa è iniziata : venite a trovarci! : Ladies and gentlemen, start your engines! Lo Street Show Quattroruote 2019 è ufficialmente iniziato. Oggi fino alle 21 vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per la nostra grande festa dedicata ai motori. Supercar, auto da competizione, vetture depoca, le novità più interessanti a quattro ruote, ma anche a due: tutto questo e molto altro vi attende nella nostra dodici ore che si snoda lungo la via dello shopping milanese. Un evento da ...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo domani a Milano! : Non prendete altri impegni per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo domani a Milano! : Non prendete altri impegni per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo a Milano il 15 settembre! : Non prendete altri impegni per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Street Show 2019 a Milano : esposte le versioni 50th Anniversary di Nissan GT-R e 370Z : Alla seconda edizione della manifestazione dedicata alla mobilità, nell’area SPORT & LUXURY, si potranno ammirare le...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo a Milano il 15 settembre! : Non prendete altri impegni, per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Street Show Quattroruote - Vi aspettiamo a Milano il 15 settembre! : Non prendete altri impegni, per domenica 15 settembre. Perché vi aspettiamo a Milano, in corso Buenos Aires, per quella che si annuncia come unaltra grande festa dei motori, dopo quella dello scorso anno. Dalle nove del mattino alle nove di sera, senza sosta e per tutta o quasi la lunghezza di una delle più importanti arterie commerciali della città lombarda, Quattroruote Street Show vi permetterà di soddisfare la vostra passione per le auto, da ...

Street Show Quattroruote - Lo spettacolo : di tutto - di più : I più recenti modelli delle Case, le supercar da sogno: ci sarà certamente tutto questo allo Street Show Quattrouote, domenica 15 settembre dalle 9 alle 21 in corso Buenos Aires, a Milano (lingresso è gratuito). Ma, come ricorderà chi era già presente lo scorso anno alla prima edizione di questo grande evento, lo spettacolo si allarga anche ad altre declinazioni del mondo dei motori (e non solo). Passione senza tempo. Se il Motor ...