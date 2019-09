Stop al fermo | torna il pesce fresco dell’Adriatico | fritture e grigliate saranno di

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Con il 16 settembreno finalmente in mare i pescherecci in tutto l’Adriatico per rifornire dall’inizio della settimana i mercati, la filiera e la ristorazione di. È Coldiretti Impresapesca a dare la notizia della fine delpesca che dal 15 agosto aveva bloccato le attività della flotta italiana da San Benedetto, nelle Marche a Termoli, in Abruzzo, mentre dal 9 settembre sono riprese le attività nel tratto di mare da Trieste ad Ancona e la settimana prima in quello da Bari a Manfredonia. Via libera dunque – sottolinea la Coldiretti – lungo tutta la costa adriatica aa “chilometri zero” realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato o straniero delle stessa specie del nazionale se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Un pericolo favorito dal fatto che – ...

