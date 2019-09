SPAL-Lazio | gli highlights del match – VIDEO

SPAL-Lazio 1-1 La Diretta Sblocca Immobile - pari di Petagna : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

SPAL-Lazio 0-1 La Diretta Sblocca Immobile su rigore : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

SPAL-Lazio 0-0 La Diretta Caicedo colpisce il palo : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

SPAL-Lazio 0-0 La Diretta Caicedo vicino Immobile in difesa c'è Patric : Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali...

SPAL-Lazio - le formazioni ufficiali : fuori Milinkovic-Savic e Correa : Spal-Lazio, le formazioni ufficiali – Si gioca Spal-Lazio. I ferraresi tornano al Paolo Mazza dopo la sconfitta contro l’Atalanta alla prima giornata. Sconfitta anche a Bologna con Semplici che vuole muovere la classifica. Di fronte una Lazio che ha iniziato bene il campionato con la vittoria a Genova contro la Sampdoria e la bella prestazione nel derby finito 1-1. Sono ufficiali le formazioni del match. Spal-Lazio, LE ...

SPAL-Lazio streaming - dove guardare la diretta della partita del campionato di Serie A : Spal-Lazio streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Spal-Lazio, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Probabili formazioni SPAL-Lazio : out Luiz Felipe - c’è Vavro : Probabili formazioni Spal-Lazio – Ferraresi alla ricerca ancora del primo punto, laziali nel segno della continuità. Tra i match delle 15 c’è anche quello tra Spal e Lazio. Formazione tipo per i ragazzi di Semplici, l’unico indisponibile è Fares. La coppia d’attacco è confermata: Petagna-Di Francesco. Nella Lazio mancherà Luiz Felipe, al suo posto Vavro. Per il resto, non cambia nulla. Le Probabili formazioni. SPAL ...

Matteo Salvini - la rivelazione di Alessandro Di Battista : "I suoi alle SPALle gliene dicono di peste e corna" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'alleanza tra Cinquestelle e Pd: "Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito democratico - spiega a Dritto e Rovescio su Retequattro -. Mi auguro il meglio". Quanto al premier Conte aggiun

Calciomercato - le ultime : ufficialità per la SPAL - novità in casa Lazio - il Cagliari cerca due profili : Calciomercato – Ore intense per il Calciomercato. Le squadre tentano gli ultimi colpi. ufficialità in casa Spal. L’Atalanta ha ceduto in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca (’95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell’estate dell’anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all’attivo. La Fifa ha dato ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kolarov riporta avanti la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAGLIARI-Brescia 0-1 62′: CASTRO! GOL ANNULLATO! Dopo il gol annullato a Donnarumma, anche il tap-in del Pata è stato annullato. SAMPDORIA-Lazio 0-3 62′: IMMOBILE! DOPPIETTA DEL NAPOLETANO! tris DELLA Lazio! TORINO-SASSUOLO 2-0 55′: ZAZA!!! CARAMBOLA PAZZESCA E 2-0 GRANATA! Sul tiro di Belotti, Zaza la devia con il tacco e la traiettoria inganna Consigli. Poco fa, doppio ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la SPAL - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...

Diretta Cesena SPAL/ Risultato live : i rinforzi e la rivelazione di Leonardo Semplici : Diretta Cesena Spal: info streaming video tv del match amichevole, in programma oggi 8 agosto 2019 al Dino Manuzzi. I rinforzi e la rivelazione di Semplici.