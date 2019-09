Spagna | lezione di tattica e tecnica all’Argentina | la ‘Roja’ è campione del mondo di

Il dolore di Luis Enrique e la lezione di rispetto della Spagna : La Gazzetta dello Sport sottolinea la lezione della Spagna nella tragedia di Luis Enrique che ieri ha annunciato con un comunicato la perdita della figlia di 9 anni per un osteosarcoma. Sono stati 5 mesi di dolore e battaglie per i tecnico della Nazionale che si è prima assentato e poi dimesso per motivi familiari. La lezione arriva dal rispetto che tutti, media, autorità e tifosi, hanno dimostrato in Spagna. In tanti sapevano, ma nessuno ha ...