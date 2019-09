Sicurezza delle infrastrutture | Autostrade per l’Italia adotta “trasparenza totale”

Nuove tecnologie - Sicurezza del territorio e gestione delle emergenze : il 14 settembre l’esercitazione “Artena 2019” a Roma : Sabato 14 settembre 2019, dalle 08.00 CEST alle ore 18.00 CEST si terrà l’esercitazione “Artena 2019” presso l’Aviosuperficie Artena – MRXM+79 Lariano, Città Metropolitana di Roma, destinata soprattutto a continuare la sperimentazione del progetto “LiFE” per lo streaming delle immagini da drone verso le Centrali Operative istituzionali (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Comando Nazionale Vigili del ...

Ecco le novità delle patch di Sicurezza di settembre di Google e Samsung : Scopriamo il contenuto delle patch di sicurezza del mese di settembre, di cui Google e Samsung hanno da poco pubblicato i dettagli. L'articolo Ecco le novità delle patch di sicurezza di settembre di Google e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Zingaretti : "Avanti con taglio delle tasse e revisione dei decreti Sicurezza" : Al termine dell’incontro con Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi. "È stato un incontro che si è svolto nel giorno nel quale l'Istat conferma purtroppo alcuni dati negativi per la nostra economia, dati che confermano la necessità di una svolta e l'esigenza di aprire quella che lo stesso presidente incaricato ha chiamato una nuova ...

Mattarella firma il Sicurezza bis ma rileva due criticità : lettera al premier e ai presidenti delle Camere : Critiche del Presidente della Repubblica sulle sanzioni irragionevoli per chi entra in acque italiane e per chi offende un pubblico ufficiale

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...