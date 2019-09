Sicilia | dal presidente Musumeci 14 milioni a 3 minuscoli borghi rurali costruiti dal

Assunzioni Oss e infermieri : carenza di personale - richieste dalla Sicilia alla Lombardia : Il settore sanitario continua ad offrire numerosi posti di lavoro per diverse figure: operatori socio-sanitari, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e altri profili sanitari. Per tali ragioni sono molto frequenti concorsi e bandi indetti dalle strutture sanitarie, o delle Asl, che ricercano risorse da inserire in ospedali per far fronte alla mancanza di personale. Nelle ultime ore, proprio a tale proposito, sono state divulgate diverse ...

Lega - la prima defezione arriva dalla Sicilia : l’acchiappavoti Carmelo Lo Monte lascia il Carroccio alla Camera e passa al Misto : Era stato uno dei primi a salire sul Carroccio in Sicilia. Adesso è anche il primo a scendere. A pochissimi giorni dal ritorno della Lega tra i banchi dell’opposizione, Carmelo Lo Monte ha deciso di abbandonare il partito dell’ex vicepresidente del consiglio. Il 9 settembre, infatti, ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera per passare a quello Misto. Così Matteo Salvini perde una delle sue prime colonne del consenso in Sicilia, e una ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...

Mafia : Maria Falcone - ‘grati a Dalla Chiesa - Sicilia non più come 37 anni fa’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Il 3 settembre di 37 anni fa molti palermitani pensarono che anche la speranza fosse morta assieme al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo, caduti sotto la furia dei kalashnikov di Cosa nostra. L’attentato al generale che era riuscito a sconfiggere il terrorismo fece temere che nulla potesse fermare la ferocia ...

Luca Parmitano incanta la Sicilia con un video spettacolare dallo spazio : L’astronauta Luca Parmitano pubblica su Twitter un video spettacolare e incanta i suoi followers. L’astronauta Siciliano si trova da un mese e mezzo sulla stazione spaziale internazionale. Il titolo è Eastbound (verso Est) ma si vede una magnifica Sicilia sorvolata dalla Iss ad una quota di poco più di 400 km. La Iss viaggia ad una velocità di circa 28 mila chilometri orari, ma il video postato da AstroLuca appare accelerato. E non è ...

Allerta Meteo Sicilia : tregua dal caldo - maltempo in arrivo : tregua dall’afa e dalle temperature roventi in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido fino alle 24 di domani per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’. Dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali ...

Sicilia : escursionista scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...

Sicilia : escursionista scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...

Sicilia : ‘Dal futurismo al neorealismo’ - lectio magistralis di Vittorio Sgarbi : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Dal futurismo al Neorealismo” è il titolo della lectio magistralis che Vittorio Sgarbi terrà il 30 agosto nel cortile del Convitto delle Arti di Noto. L’appuntamento, curato da Sicilia Musei, è previsto alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. ‘Dal Trecento all’Ottocento, fino a Tiepolo e Canova – scrive Sgarbi nell’introduzione del suo libro – ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...