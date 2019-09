Serie Tv DC | supereroi e vigilanti | a ottobre arrivano in Italia Doom Patrol e Watchmen

The Boys non è la solita Serie sui supereroi : come salvare il mondo secondo Seth Rogen - tra fama e selfie : Se gli Avengers della Marvel salvano il mondo perché spinti da una morale eroica, i protagonisti di The Boys si sporcano le mani a una condizione: che l'affare sia vantaggioso esclusivamente per loro. La serie a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson prende vita in un adattamento televisivo pubblicato dal 26 luglio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Dimenticate però i supereroi della Casa delle Idee, perché quelli sviluppati da ...

5 supereroi Marvel su cui vorremmo delle Serie tv : Allo scorso San Diego Comic-Con, i Marvel Studios hanno annunciato i loro progetti per il prossimo biennio, ovvero la fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo la svolta data da Avengers: Endgame. Assieme alle numerose pellicole di cui è stato svelato il titolo, però, sono stati annunciati anche diversi progetti seriali che andranno a rimpolpare il catalogo della futura piattaforma streaming Disney+. Accanto a titoli come The Falcon and Winter ...