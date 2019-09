Serie A | i risultati della terza giornata

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Risultati Serie D - tutte le gare di oggi : il programma completo : Risultati Serie D – La quarta divisione nazionale scende in campo per disputare la terza giornata. Ricchissimo il programma dei nove gironi. Per i gironi B e C si tratta della quarta partita stagionale, visto il turno infrasettimanale andato in scena mercoledì scorso. Ambrosiana e Cartigliano vanno in trasferta. Nel girone D il Mantova riceve il Lentigione, match di fuoco tra Nocerina e Foggia nel girone H, il Palermo è ospite del ...

Risultati Serie C 4^ giornata - tutte le gare del pomeriggio : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie C - tutte le gare del pomeriggio : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie B - 3^ giornata : due gare in programma - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. Nelle quattro gare delle 15 del sabato vittorie interne per Ascoli, Cittadella e Virtus Entella, pari tra Perugia e Juve Stabia. Il Chievo vince a domicilio: 2-0 a Venezia. Il programma completo e la ...

Risultati Serie A live - 3^ giornata : tre gare in programma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica l’Atalanta vince ...

Risultati Serie A live - 3^ giornata : si gioca Genoa-Atalanta : Risultati Serie A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, solo un pareggio per i bianconeri che non sono andati oltre lo 0-0, alle 18 il Napoli supera la Sampdoria, in serata l’Inter batte di misura l’Udinese. Nel lunch match della domenica sfida interessante tra ...

RISULTATI Serie A E CLASSIFICA/ 3giornata : Spal in ritardo - diretta gol live : RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 15 settembre si giocano all'interno della terza giornata.

Risultati Serie C – Il Monza vince ancora - Casertana esagerata : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Il Monza vince ancora ed è a punteggio pieno, pari nel girone B mentre la Casertana strapazza il Rieti per 6-1. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e ...

Risultati Serie C/ Classifiche gironi : via agli anticipi! Diretta gol livescore : Risultati Serie C: si apre la quarta giornata del campionato, tutto è pronto per i tre anticipi con una partita per girone attesi stasera 14 settembre.

RISULTATI Serie A E CLASSIFICA/ Diretta gol : il Napoli c'è - ora l'Inter! 3giornata : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: sabato 14 settembre i tre anticipi della terza giornata, la Juventus pareggia a Firenze e adesso gioca il Napoli.

Risultati Serie B - 3^ giornata : Chievo corsaro a Venezia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. Nelle quattro gare delle 15 del sabato vittorie interne per Ascoli, Cittadella e Virtus Entella, pari tra Perugia e Juve Stabia. Il Chievo vince a domicilio: 2-0 a Venezia. Il programma completo e la ...

RISULTATI Serie A E CLASSIFICA/ Diretta gol : Juventus e Inter a punteggio pieno : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA: sabato 14 settembre i tre anticipi della terza giornata di campionato, Juventus e Inter vi arrivano da capolista.

Risultati Serie B - 3^ giornata : il Pordenone supera lo Spezia - la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si gioca la terza giornata di Serie B. Turno che ha preso il via, come al solito, con l’anticipo del venerdì tra Pordenone e Spezia con la vittoria dei friulani, per chiudersi lunedì con Salernitana-Benevento. In mezzo si giocano 5 partite al sabato e 3 di domenica. Il programma completo e la classifica. Pronostici Serie B, 3^ giornata: i consigli di CalcioWeb, vittorie per Cittadella e Frosinone Probabili ...