Se la bellezza del San Paolo facesse venire la voglia di tornare allo stadio

Monreale e il percorso dell’incanto - così fiorisce la bellezza : Monreale, in provincia di Palermo, è uno dei borghi più visitati della Sicilia e ora c’è un motivo in più per andare a guardare il suo tempio più bello. Un unico biglietto per visitare l’intero complesso abbaziale della Basilica di Santa Maria la Nuova, ovvero il Duomo. Sabato scorso è stato inaugurato con un grande evento il nuovo percorso che permetterà di visitare tutte le bellezze Monrealesi grazie alla collaborazione tra Diocesi ...

Kate Grant - modella con Sindrome di Down : «Vi spiego cos’è la bellezza» : Kate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantKate GrantA domanda, Kate Grant risponde sicura: «La bellezza è differenza: di forme, altezze, colori, abilità e disabilità». La modella con Sindrome di Down più famosa del mondo è esperta di entrambi i concetti: la bellezza e la differenza. Quando è nata, in Irlanda 20 anni fa, è nata «differente»: «Ero minuscola. I ...

Finalista di Miss Italia insultata per il colore della pelle : «Non rappresenti i canoni di bellezza italiana» : «Tu non rappresenti i canoni di bellezza Italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia!». È quanto hanno scritto gli haters a Sevmi Tharuka Fernando, 20 anni, padovana e Finalista di Miss Italia. La giovane è stata vittima di attacchi sui social per il colore della pelle. La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e ...

Juventus-Napoli - la bellezza (e stranezza) del calcio : Koulibaly da eroe azzurro ad eroe… bianconero : “Il calcio è strano”. E’ stato già detto? Si dice spesso, sicuramente molto più frequentemente dall’81’ di ieri, minuto del gol del 3-3 di Di Lorenzo. Ma noi ci aggiungiamo: “Il calcio dà e il calcio toglie”. Questa è meno frequente, ma quantomai attuale. Perché? Confrontiamo due date. 22 aprile 2018 e 31 agosto 2019. Poco più di un anno, ma le stagioni trascorse sono in realtà tre. Un finale di ...

La bellezza è anche in una "Vecchia". Ma prima del lifting - : Vittorio Sgarbi Che tristezza vedere il capolavoro di Giorgione appiattito dal restauro Antonello, nella sua mirabile ritrattistica, non affrontò soggetti femminili. Un pittore per soli maschi, persone vive, non solo di potere. Leonardo, al contrario, preferiva le donne, anch'esse vive e parlanti (persino troppo: Ginevra de' Benci, la dama dell'ermellino, la Gioconda). In ogni caso la bellezza femminile si accompagna alla giovinezza. ...

Sinisa Mihajlovic - la dedica delle figlie Viktorija e Virginia : "La grande bellezza - sei più di un guerriero..." : Ieri, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, presentandosi a sorpresa sulla panchina della propria squadra in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Come sappiamo, infatti, Mihajlovic, lo scorso 13 luglio, aveva annunciato di aver contratto una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle relative cure. Dopo 44 giorni di ricovero, con il ...

Miss Italia 2019 è «l’elogio della bellezza» – Promo : Miss Italia 2019 Miss Italia 2019 cambia rete ma non la sua Missione: esaltare la bellezza Italiana. Ed è ciò che traspare dal primo Promo – in onda in questi giorni sulle reti Rai – che dà appuntamento alla serata celebrativa del concorso di bellezza, in programma venerdì 6 settembre a Jesolo, in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alessandro Greco. Da Paolina Borghese di Antonio Canova all’Antea del Parmigianino, dalla Dama ...

Maniaca della bellezza - spende 1.290 euro per intervento di chirurgia estetica al gatto - era brutto : Una spesa incredibile quella fatta da una donna cinese che ha sborsato 1.290 euro per un intervento di chirurgia estetica al gatto. La donna ha detto che in particolare non le piaceva la forma degli occhi del gatto e per questo si è rivolta a un chirurgo estetico e ha sottoposto il suo gatto a un intervento chirurgico. La cinese, originaria di Nanchino, è stata aspramente criticata sui social. Un medico di una nota clinica ...

Taekwondo - Mondiali Cadetti 2019 : i risultati dell’ultima giornata. L’Iran conclude in bellezza con due medaglie d’oro : Oggi si è svolta la quarta ed ultima giornata di gare dei Mondiali Cadetti di Taekwondo 2019. All’Universal Sports Palace di Tashkent (Uzbekistan) atleti con età compresa tra i dodici e i quattordici anni si sono sfidati per gli ultimi cinque titoli in palio. L’Iran ha ancora una volta evidenziato il proprio dominio, arricchendo il proprio bottino con altre due medaglie d’oro. La Russia si è aggiudicata la prima gara di giornata, ...