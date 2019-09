Scuola | 23 000 posti vacanti in Lombardia tra docenti e sostegno | altri 2 000 in deroga

Acea : Scuola-impresa con Elis - Donnarumma coinvolti 100.000 studenti : Acea: scuola impresa con Elis."Il progetto si rivolge a un centinaio di scuole con l'intento di raggiungere 100.000 studenti in circa due anni.

Supplenze Scuola - 200.000 cattedre : Lombardia - Veneto ed Emilia le regioni con più posti : L'anno scolastico 2019/2020 è ormai alle porte e molte cattedre saranno assegnate ai supplenti. Per quest'anno si parla di un vero e proprio record di Supplenze: circa 200.000 cattedre saranno vuote da settembre in seguito ai trasferimenti ed ai pensionamenti. Proprio a tal proposito si attende il famoso decreto legge d’urgenza che il Ministro dell'Istruzione, Bussetti, dovrebbe divulgare a breve per far fronte al precariato scolastico con ...

Scuola - disco verde del Mef all'assunzione di oltre 53.000 docenti : Il ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, ha dato il via libera all'assunzione di 53.627

Scuola - via libera assunzione 53000 Prof : 19.11 Il ministero dell'Economia ha dato il via libera all'assunzione di 53.627 docenti dopo la richiesta del ministero dell'Istruzione del mese scorso che chiedeva l'autorizzazione ad assumere "complessivamente 58.627 unità". Lo si legge in una nota del ministero dell'Economia. Il ministero dell'Istruzione na aveva chiesti 5 mila in più per coprire i vuoti in organico.

Ben 24000 cattedre per il concorso Scuola secondaria ma ci saranno anche i Pas : Novità importanti sul concorso scuola secondaria giungono anche oggi 22 luglio. I numeri della prossima selezione pubblica si fanno particolarmente corposi e allo stesso tempo, si affaccia un'assoluta novità per l'assegnazione delle cattedre per gli specifici gradi di istruzione ossia i PAS (Percorsi abilitanti speciali). Tanta carne a cuocere insomma, tutta da recepire per gli aspiranti professori. Il vero e proprio concorso scuola ...