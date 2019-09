Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) La notizia non è che l’Inter sia in testa, scrive Mariosul Corriere della Sera. La vera notizia è che la Juve conferma la sua confusione. “Se nelle prime due giornate la Juve è andata a sprazzi, a Firenze non è mai arrivata”. Non ha mai avuto traccia di gioco, non ha ricordato Allegri né ha fatto pensare a Sarri. Non è la Juve di nessuno. Sembra solo una squadra “inespressa e diversa”. Ronaldo e Higuain non si sono visti. De Ligt “si è salvato picchiando come un Ceccherini qualunque”, Bernardeschi è sembrato “la statua di se stesso”. “C’è un vuoto in questa squadra che non è tecnico. Si sono spente le differenze, come dentro a un linguaggio incomprensibile, e nel dubbio tutti fanno solo il banale, si aspetta che la partita si ritrovi da sola. Non c’è fatica, c’è soprattutto noia. Un problema molto più serio della ...

napolista : Sconcerti: #Elmas giocatore vero. La prima novità del campionato Sul CorSera: splendido quando ha la palla, meno q… -