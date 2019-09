Salvini lancia la sfida al nuovo governo | ' ' Referendum sulla legge elettorale' '

"Governo del popolo contro governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

Di Maio lancia patto civico per l’Umbria : “Passo indietro dei politici”. Salvini : “È disperato” : Luigi Di Maio lancia la proposta di un patto civico per l'Umbria: chiede a tutti i partiti disponibili di fare un passo indietro per presentare un candidato unico (civico e non politico) per la guida della regione, sostenuto dai simboli dei singoli partiti. Un'apertura ben vista dal Pd e da Articolo Uno con Roberto Speranza e subito criticata da Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini ai sindaci leghisti : “Dite no ai rifugiati”. Fedriga rilancia : “Valutiamo barriere e nuove tecnologie” : “Quando vi chiamerà la prefettura per chiedervi quanti ne prendete (richiedenti asilo nda) da voi mi aspetterò un rispettoso no”. È questo l’appello che il leader della Lega Matteo Salvini rivolge ai suoi amministratori che si sono riuniti oggi a Milano. “La redistribuzione a parole è stata solo a parole dunque è la resa, evidentemente tra le promesse di Conte all’Europa c’era quella che l’Italia ritornasse un campo profughi”. Un appello subito ...

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di centrodestra : "Fronte comune" contro il governo Conte II, opposizione coordinata e alleanza rinnovata in tutte le prossime scadenze elettorali regionali. Ma soprattutto obiettivo di battaglia comune contro ogni ipotesi di modifica della legge elettorale che "favorisca l'inciucio" post voto tra i partiti. E quindi contro il proporzionale. È l'esito del faccia a faccia di riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il primo dopo l'incontro saltato ...

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

M5s ai gruppi : incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini : il voto è la via maestra : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini e Francesca Verdini (e lancia una frecciatina) : La conduttrice de La prova del cuoco non ha rimpianti e afferma di non essere gelosa del nuovo legame di Salvini ma...

Salvini : sì taglio parlamentari - poi al voto | M5S : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" | Di Maio rilancia sugli stipendi : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Sfiducia a Conte - Lega ko : in Aula il 20 |Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Ritiri mozione" - e Di Maio rilancia | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) Sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

