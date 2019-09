Salvini a Pontida | referendum se smonteranno dl Sicurezza La diretta dal raduno leghista

Salvini a Pontida : «Se smontano Dl sicurezza pronti a referendum» : Sul pratone di Pontida il raduno dei militanti del Carroccio: gli organizzatori attendono 80mila presenze. Salvini: «Contro il governo iniziative in ogni regione». Contestato il giornalista Gad Lerner, aggredito anche un videomaker di Repubblica

Pontida - attacchi ai giornalisti e offese a Mattarella. Salvini : “Se smontano dl Sicurezza - altra occasione di referendum” : È arrivato già sabato, dove ha parlato davanti ai giovani della Lega dopo l’assemblea coi governatori e gli amministratori locali del centrodestra e del Carroccio. Matteo Salvini è a Pontida per il tradizionale raduno della Lega e il suo intervento è atteso per le 13. Dai manifestanti sono partiti insulti a Gad Lerner mentre un cronista di Repubblica è stato aggredito. offese dai giovani anche a Luigi Di Maio mentre l’ex ministro ...

"Governo del popolo contro governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida, si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

Decreto sicurezza - da Pontida Salvini avverte : “Se lo cancellano faremo un referendum” : Matteo Salvini da Pontida parla dei decreti sicurezza da lui voluti quando era al governo e avverte: "Se smonteranno il Decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum, perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo". Il leader leghista si dice pronto a invocare un referendum anche sulla legge elettorale.Continua a leggere

Pontida - aggredito un giornalista Sicurezza - Salvini prepara il referendum : Accuse a Gad Lerner e pugno sulla telecamera a un videomaker per distruggere la macchina ed impedire le riprese. Dopo le polemiche di ieri per le parole del giovane deputato leghista Vito Comencini che ha accusato Segui su affaritaliani.it

Pontida 2019 - Salvini : «Referendum se smonteranno dl Sicurezza» : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Ci sono decine di migliaia di migranti che a parole sarebbero dovuti già partire e andare all’estero»

Pontida - Salvini alle Ong : "Godetevi i porti aperti che poi torno". Deputato leghista : "Mattarella mi fa schifo" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini da Pontida tuona contro le Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e salvataggio in mare dei migranti: "Ora che i porti sono aperti care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale". Salvini: 'Referendum per abrogare la parte proporzionale ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Pontida - diretta. Salvini : «Se smontano dl sicurezza pronti a referendum». Tensioni e aggressione a un videomaker : È il giorno di Pontida, il grande raduno leghista entra nel vivo. Il prato non è ancora pieno, ma sono molti i militanti e sostenitori già arrivati alla manifestazione (gli...

Matteo Salvini a Pontida : "Luigi Di Maio e Cinque stelle disperati - chiedono poltrone al Pd per non sparire" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal Partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione", dice Matteo Salvini all'arrivo sul pratone di Pontida. "Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 5

Pontida - Salvini : “Elezioni Umbria? Di Maio disperato supplica Pd per due poltrone”. Poi ribadisce referendum per il maggioritario : “Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c’è voglia di cambiare: non c’è trucco di palazzo che possa ...

Pontida - diretta : arriva Salvini. Tensioni e insulti in mattinata - aggredito videomaker : È il giorno di Pontida, il grande raduno leghista entra nel vivo. Il prato non è ancora pieno, ma sono molti i militanti e sostenitori già arrivati alla manifestazione (gli...

Pontida - aggredito un giornalista Salvini : "Di Maio col Pd disperato" : Accuse a Gad Lerner e pugno sulla telecamera a un videomaker per distruggere la macchina ed impedire le riprese. Dopo le polemiche di ieri per le parole del giovane deputato leghista Vito Comencini che ha accusato Segui su affaritaliani.it

Pontida - diretta : tensioni e insulti - aggredito videomaker. Arriva Salvini acclamato dai militanti : È il giorno di Pontida, il grande raduno leghista entra nel vivo. Il prato non è ancora pieno, ma sono molti i militanti e sostenitori già Arrivati alla manifestazione (gli...