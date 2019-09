Salvini a Pontida | “Questa è l’Italia che vincerà | ci riprenderemo il Governo”

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019) "Non cambierei la mia vita con quella di un Renzi di un Conte o di un Di Maio qualunque, tenetevi la poltrona, ci teniamo l'onore e la dignità" ha scandito il leader leghista Matteodal palco del raduno didove si è scagliato contro l'attuale Esecutivo e i vecchi alleati del M5s.

