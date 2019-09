Salva un bimbo che cade dal balcone | il racconto di Angel | Ho fatto quello che

Lodi - bimbo precipita dal balcone - lo Salva il benzinaio di nome Angel : Angel, di nome e di fatto. Il 22enne Angel Micael Vargas Fernandez, di origine argentin, ma residente a Sordio, in provincia di Lodi, da 12 anni, si è reso protagonista di un salvataggio molto particolare. Il giovane lavora come benzinaio part time presso il distributore Ip che si trova sulla strada provinciale 159 a Casalmaiocco e di sera frequenta i corsi di informatica dell'iris Volta di Lodi. Mentre era a lavoro, ha notato che un bambino ...

Bimbo di 8 anni aggredito da un puma - si Salva per miracolo : “Gli ho infilato un bastone nell’occhio” : "La sua testa era in bocca a quella del puma..." così Ron Carlson, padre di Pike, ricorda i drammatici momenti dell'attacco, avvenuto fuori dalla loro casa in Colorado. Il bambino ha quasi pienamente recuperato, ma probabilmente avrà bisogno di un altro intervento all'occhio.

Cagliari - a 4 anni vaga disperato in strada da solo : bimbo Salvato dai carabinieri : vagava per le strade di Cagliari, da solo, e disperato cercava aiuto. Il piccolo, di quattro anni, è stato salvato dai carabinieri della Stazione di Stampace dopo che si era allontanato da casa all'insaputa dei genitori, una coppia di 31 e 37 anni. A casa i militari hanno trovato anche due fratelli minorenni privi di assistenza.

Paura a Taranto - bimbo di un anno resta chiuso in auto da solo : Salvato dalla polizia : Il piccolo si è chiuso accidentalmente nella vettura parcheggiata al sole premendo il pulsante di chiusura delle chiavi mentre la madre era ancora fuori. Comprensibile lo spavento soprattutto per l'elevata temperatura all'interno dell'abitacolo. Gli agenti intervenuti sul posto infine hanno rotto il deflettore posteriore sinistro e liberato il piccolo senza conseguenze.Continua a leggere

Bimbo rischia di morire soffocato da una banana : vigile del fuoco lo Salva : Alla prima piazzola utile il padre ha fermato l’autovettura e, insieme alla moglie, ha cercato aiuto provando a fermare le macchine in corsa. Poteva trasformarsi in tragedia il viaggio sull’autostrada A2 da parte di una famiglia della provincia di Salerno, diretta al sud Italia per le vacanze. All’altezza di Sicignano degli Alburni l’uomo alla guida si è accorto che il figlio piccolo, seduto sui sedili posteriori, aveva un principio ...

Daniel Ollert - il giovane che ha Salvato un bimbo dal pedofilo (sbirciando un sms in metro) : Daniel Ollert ha fatto arrestare un 58enne che aveva già abusato di quattro minorenni. Riceverà una medaglia per il suo coraggio

Teramo - bimbo resta intrappolato in auto : vigili del fuoco spaccano il finestrino per Salvarlo : L’incidente avvenuto a Martinsicuro, nella provincia di Teramo. Una turista ha inavvertitamente lasciato le chiavi all'interno dell'auto chiudendo le portiere e finendo per bloccare il figlioletto di quattro anni. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rompere un finestrino.Continua a leggere