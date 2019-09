Salute | adolescenti e social | rischio ansia e depressione

Salute : adolescenti troppo sui social - rischiano sintomi della depressione : Ore e ore con gli occhi incollati ai social network? La passione degli adolescenti per foto, post, aggiornamenti e like può influenzare la loro mente. Secondo uno studio dei ricercatori dell’Ucla Brain Mapping Center, infatti, passare troppo tempo sui social e guardare troppa televisione è collegato al rischio di incappare in sintomi depressivi. Lo studio pubblicato su ‘Jama Pediatrics’ è destinato ad alimentare le ...