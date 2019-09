Roma | incidente sul Gra tra auto e moto all' altezza di Settebagni | morti due ventenni

Roma - incidente sul Gra tra auto e moto : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...

Metro Roma - lo scandalo delle scale mobili. I sensori erano disattivati : «L?incidente si poteva evitare» : Allarmi ignorati, sistemi di controllo sabotati, per evitare interventi risolutivi ma troppo costosi. Anomalie grossolane insabbiate, risolte alla meglio. Dalle carte dell?inchiesta sullo...

Maxi incidente sulla A10 - 79enne guida in contRomano : 5 feriti : Tragedia sfiorata questa mattina sull’autostrada A10 tra Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di imperai. Un uomo di 79 anni originario di Mondovì, alla guida di una Fiat 16, ha imboccato contromano l’autostrada in un’area di servizio all’altezza di Bordighera, causando un incidente all’interno della galleria San Bartolomeo 2, in cui sono rimaste ferite 5 persone, compreso lo stesso 79enne. Secondo quanto ...

Traffico - incidente sulla Roma-Fiumicino : rallentamenti : Chiuse entrambe carreggiate per qualche decina di minuti per consentire l'intervento dell'eliambulanza

Roma - resta disabile dopo incidente : insulti e minacce nel condominio ad un 36enne : Da Roma arriva una brutta storia di cronaca. Simone Rapisarda, ex fornaio 36enne si è ritrovato paralizzato da un giorno all'altro. Ritornato a casa dall'ospedale, dopo l'incidente avvenuto lo scorso ottobre, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del vecchio ascensore di condominio. La sua sacrosanta richiesta, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni vicini di casa e la famiglia dell'uomo ha ricevuto un messaggio crudele, carico ...