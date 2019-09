Repubblica | Ancelotti vuole Mertens e chiede il suo rinnovo

Repubblica : Ancelotti schiera la difesa a 4 contro la Samp. Chance per Elmas : Domani al San Paolo il Napoli incontrerà la Sampdoria. La squadra è reduce dalla brutta e sfortunata sconfitta contro la Juve, per il disastroso autogol di Koulibaly. Il difensore senegalese ha sfruttato la pausa nazionale per recuperare del tempo sulla preparazione, scrive Repubblica Napoli, ma i gol presi nelle prime due giornate di campionato e la consapevolezza di essere davanti a un disagio generale hanno spinto Ancelotti a immaginare un ...

Repubblica : Koulibaly lavora per recuperare la forma. Ancelotti potrebbe preferire Maksimovic contro la Samp : Gli errori a Firenze e l’autogol a Torino hanno colpito Koulibaly, ma non l’hanno abbattuto, il difensore azzurro è pronto a recuperare e ritornare inc mapo più forte di prima secondo Repubblica La sosta del campionato e gli allenamenti personalizzati previsti per lui dallo staff tecnico e dai preparatori atletici aiuteranno Kalidou a mettere a punto il suo fisico, non ancora al top dopo un’estate laboriosa in campo e fuori. La ...

Repubblica : il mai amato (dalla Juve) Ancelotti sa usare i ferri del mestiere e potrebbe farlo stasera : Juventus-Napoli significa Sarri contro Ancelotti. Ma i due allenatori hanno un percorso diverso. Quello del tecnico partenopeo, scrive Repubblica, è inverso rispetto all’allenatore di Figline Valdarno. “Prima la Juve dove non vinceva, poi i trionfi in giro per il mondo, infine Napoli”. Anche Ancelotti, come Sarri, è alle prese con amori impossibili o atipici. Quello con i tifosi della Juve non è mai nato, anzi, il tecnico è ...

Repubblica : Juve-Napoli avrà più effetto su Sarri che su Ancelotti (che parte in pole) : Juve-Napoli arriva troppo presto per poter avere conseguenze in termini di classifica. Ma sicuramente, a meno che la partita non si chiuda con un pareggio, inciderà sul lavoro che dovranno fare Sarri e Ancelotti nel prosieguo di campionato, scrive Repubblica. In particolare, su quello di Sarri. “Oggi in palio una sorta di pole position, un posto in prima fila senz’altro più morale che pratico, ma non campato per aria” Se il risultato ...