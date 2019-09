Regionali | Di Maio apre al Pd | «In Umbria i politici facciano passo indietro» Salvini

Regionali - M5S apre alle alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

Regionali - Di Maio : “Patto civico per l’Umbria”. Zingaretti : “Avanti con il confronto” : È quanto ha scritto il capo politico del M5S in una lettera alla Nazione in vista delle Regionali in Umbria. Una proposta a cui hanno aderito Pd e Leu

Regionali in Umbria - Di Maio : «Passo indietro dei partiti - sì a giunta civica» : Il leader del M5S: «Programma comune e sostegno di tutti senza pretendere assessorati. Ma non si tratta di alleanze o coalizioni». Salvini: «È disperato»

Regionali : ?Di Maio lancia un patto civico per l’Umbria. Zingaretti : avanti con il confronto : «Un patto civico per l’Umbria» è la proposta che il capo politico del M5S Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Pd-M5S - Di Maio allontana ipotesi alleanza per le Regionali : 'Non è all'ordine del giorno' : Da qualche giorno l'Italia è governata da un esecutivo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, un sodalizio su cui in pochi avrebbero scommesso considerate le ruggini del passato, ma che oggi per alcuni rappresenta il futuro per quello che potrebbe essere un eventuale asse da contrapporre a quello di un centro-desta che viene dato come ben oltre il 45% da diversi sondaggi. Un orizzonte che, però, ...

Pd apre alle alleanze Regionali con M5s. Di Maio frena : Umbria, Emilia Romagna, Calabria. Poi anche Toscana e Marche. Dai territori passa l’ipotetica alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. alle prossime elezioni regionali il rischio di una debacle democratica è reale mentre i pentastellati nelle consultazioni locali non hanno mai brillato. Nonostante questo, l’idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i ...

Scuola - Regionalizzazione ultime notizie : Di Maio ‘Stiamo scrivendo nuovo testo’ : Il tema della regionalizzazione sempre in primo piano in campo politico. Il vicepremier Luigi Di Maio, in occasione di un convegno sul regionalismo differenziato organizzato dall’università Federico II di Napoli, ha parlato nuovamente della questione scottante che sta spaccando il Governo Lega-5 Stelle. regionalizzazione, Di Maio: ‘Stiamo scrivendo un nuovo testo’ ‘Stiamo scrivendo un nuovo testo, con un criterio anche di ...