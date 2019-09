Reggio | espulso | cambia sesso e rientra come donna | presa brasiliana

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Federico Garaudurante lo scorso dicembre ed allontanato dal nostro paese in data 22 gennaio, lo straniero aveva deciso direuna volta tornato in patria.ta illegalmente, laha sposato un italiano, ma invece del permesso di soggiorno ha trovato le manettedal nostro paeseuomo, vi fa ritorno clandestinamente dopo averto, ma ciò non basta ad evitare di essere arrestato aEmilia per reingresso illegale sul territorio nazionale. Protagonista un brasiliano di 37 anni, che era stato allontanato dall'Italia in seguito ad un decreto di espulsione emanato dal prefetto di Padova in data 27 dicembre 2018. Per lo straniero il divieto di reingresso in Italia per 3 anni dal momento dell'espulsione, che è stata eseguita durante lo scorso 22 gennaio. Imbarcato su un volo di sola andata diretto a San Paolo, il 37enne era ...

