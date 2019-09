Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 15 settembre 2019) Al via dai servizi dispecialistica per glidella provincia di. Lo comunica il libero consorzio di

quotidianodirg : Ragusa, studenti disabili, via all'assistenza da lunedì: Al via da lunedì i servizi di assistenza specialistica per… - radiortm : Modica. Progetto Pon sul potenziamento della cittadinanza europea, il presidente provinciale Confcommercio Ragusa a… - radiortm : Ragusa. Al via da lunedì 16 settembre i servizi di assistenza specialistica per gli studenti disabili -… -