Radio2 Social Club sbarca su Rai 2 | prima puntata in diretta dalle 8 45

(Di domenica 15 settembre 2019) Rai 2 apre alla radio e per questo primo tentativo crossmediale si affida a Radio 2, da 11 anni nel palinsesto della seconda rete di Via Asiago - di cui gli ultimi 5 in striscia quotidiana: da lunedì 16 settembre, infatti, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni va in onda su Rai 2 alle 8.45. Si perde però il valore del live show: in tv va in onda, infatti, lalive radio del giorno. Un azzardo televisivo da un lato, un tentativo di far conoscere il programma a chi non ha dimestichezza con la radio. Certo non sembrerebbe essere un circuito utile ad ampliare la platea radiofonica con la tv a fare da traino alla radio: se vedoladel giornoin tv e poi mi sintonizzo su Radio 2 alle 10.35 per lalive ho evidentemente perso un telespettatore il giorno dopo. Insomma, un programma per due media: a ognuno il suo. "Una tv ...

