Quella vasta piantagione di marijuana a Cerignola | 13mila piante per un giro di affari di

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Maria Girardi Laera composta da circa 13.000per undidi almeno 4 milioni di euro Nel tardo pomeriggio di venerdì 13 settembre gli uomini delle Fiamme Gialle della Compagnia di, durante un'attività di controllo economico del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato in agricoltura, hanno tratto in arresto tre soggetti intenti alla coltivazione non autorizzata di unadi. Sono circa 13.000 leposte sotto sequestro. In particolare i Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia stavano pattugliando le campagne die proprio qui, in un rustico, hanno rinvenuto la rigogliosa. Questa, occultata all'ombra di una coltivazione "a tendone" di uva per non destare sospetti, era costituita da circa 13.000didal peso complessivo di 2,4 tonnellate. La ...

