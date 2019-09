Prof – La Scuola siamo Noi | Marco Balzano per laF va in viaggio tra gli insegnanti

Scuola - supplenze boom : 1 cattedra su 4 a docenti non di ruolo. Ma restano senza Prof più di 25mila classi : La Scuola torna in classe ma si fa trovare impreparata: al via la prima settimana di lezione in tante regioni, ma con edifici fatiscenti e supplenti in attesa di un contratto. Questioni su cui...

Insultò Cerciello - Prof riammessa a scuola a Novara : Il sindacato di polizia: "Siamo perplessi". La donna ha sempre negato di essere stata lei a pubblicare il post sul proprio profilo

Scuola - ecco il piano : classi con 22 alunni e premi ai Professori : Fuori le classi pollaio dalla Scuola, docenti sempre aggiornati e con stipendi più alti. Ci sono ancora decine di migliaia di precari a cui dare risposte mentre all?università si...

SCUOLA/ Formazione Professionale - il culmine - nascosto - dell'educazione : Il termine Formazione viene spesso usato con l'aggettivo "professionale", indicando una pratica. Occorre tornare alla "Bildung" e alla "paideia"

SCUOLA/ Digitale - studenti e Prof : evitiamo di usarlo senza capirlo : Al Meeting di Rimini un incontro dedicato all'uso del Digitale a SCUOLA ha fatto luce sulle sfide ineludibili per chi vuole educare i giovani

USA - ragazzo afroamericano dipinto di nero e umiliato dai Professori e dal preside della scuola : Gli episodi di bullismo sono odiosi quando a commetterli sono dei ragazzini, ma lo diventano molto di più se i responsabili sono degli adulti. Se poi questi sono anche degli educatori diventano insopportabili. Ne sa qualcosa J.T., un giovane afroamericano che si è presentato a scuola con un taglio molto di moda tra i suoi coetanei: una lettera, la M nel suo caso, sfumata sulla testa rasata. I suoi professori alla Berry Miller Junior High School ...

Scuola - emergenza supplenze : ?a settembre «precario» un Prof su cinque : Saranno almeno 170 mila i supplenti nell'anno scolastico che sta per iniziare su un totale di poco meno di 822mila posti, che salgono a a 885mila se si considerano i posti di sostegno. Come dire che tra tutti coloro che saliranno in cattedra a settembre uno su 5 sarà precario

SCUOLA/ Prof mancanti - la lezione di Milano al sistema in crisi : Nella SCUOLA occorre una riforma della Professione docente, che non deve cominciare dagli stipendi ma dalla selezione in entrata. Il caso di Milano

Frase choc su Cerciello - Prof si difende : "Mai politica a scuola" : Pina Francone Eliana Frontini, la docente autrice del post choc sulla morte del carabiniere, rischia di perdere la cattedra. E adesso ritratta "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente: non ne sentiremo la mancanza". Questo il commento choc pubblicato da una professoressa sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Poi Eliana Frontini si è scusata, ma rischia comunque il posto di lavoro al liceo Pascal di ...

Scuola - via libera assunzione 53000 Prof : 19.11 Il ministero dell'Economia ha dato il via libera all'assunzione di 53.627 docenti dopo la richiesta del ministero dell'Istruzione del mese scorso che chiedeva l'autorizzazione ad assumere "complessivamente 58.627 unità". Lo si legge in una nota del ministero dell'Economia. Il ministero dell'Istruzione na aveva chiesti 5 mila in più per coprire i vuoti in organico.

Prof fa sesso a scuola con un 13enne : “È tutta colpa sua - era sempre aggressivo” : Brittany Zamora, insegnante 28enne dello Stato USA dell'Arizona, è stata condannata a 20 anni di carcere per aver fatto sesso con un suo alunno, anche in classe. Ora però il suo avvocato è tornato alla carica: "Quel ragazzino era ossessionato da lei" e "molto aggressivo".Continua a leggere

Scuola : è lite sull’autonomia. Per i Professori addio chiamata regionale : Il tema era sostenuto da Lega e ministro Bussetti, il premier Conte: «Decentramento ma non su tutto»

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei Prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Scuola - la Lega cede a M5S : saltano le assunzioni dei Prof su base regionale : Non ci saranno dipendenti della Scuola che passeranno alle regioni, non ci saranno stipendi regionali, non ci saranno stipendi di serie A e di serie B. Così il sottosegretario...