Presidenziali in Tunisia | al voto per scegliere il successore di Essebsi Tra i favoriti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) A Citè Ettadhamen avvicinare qualcuno per strada e fare domande ‘politiche’ alla vigilia delper eleggere ildel Presidente della Repubblica Beji Caid, morto il 25 luglio scorso a 93 anni, non è compito agevole. E proprio oggi, nel giorno in cui si svolge il primo turno, è morta la vedova di, Chadlia Caid, ricoverata all’ospedale militare di Tunisi da sabato 14 settembre. Il cuore commerciale e turistico della capitale dista una decina di chilometri da qui, una delle banlieue più pericolose di Tunisi, più volte al centro di retate antiterrorismo da parte di polizia e militari. L’unico modo è sedersi ad uno dei caffè lungo la strada principale. Attorno l’abbandono e il degrado assoluto di una parte di città in disfacimento, colpita anche dalle piogge torrenziali che a inizio settimana hanno causato morti e danni. Non è certo la sola. Stando a ...

ilpost : Oggi si vota per le presidenziali in Tunisia - askanews_ita : Oggi le elezioni presidenziali in Tunisia, Paese dove la primavera araba ha prodotto un sistema democratico… -