Pontida | Salvini sul palco con bimba vittima di Bibbiano | Lei ha ritrovato la sua

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza Sul palco la bimba di Bibbiano Le foto del raduno leghista : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Conte? C’è un servitore di due padroni e presidente buono per tutte le poltrone»

Pontida - Salvini sul palco con bimba di Bibbiano : "Lei ha ritrovato la sua mamma" : Serena Pizzi Salvini accolto da una marea di persone a Pontida. Sul palco fa salire una bimba che da poco ha ritrovato la sua mamma "Oggi qui noi abbiamo vinto". E a giudicare dalle foto, dai numeri social e dall'affetto dimostrato, viene davvero facile dire che Matteo Salvini ha davvero vinto. Ad accoglierlo a Pontida ci sono migliaia di persone, ce ne sono talmente tante che gli abitanti hanno addirittura aperto i cancelli delle ...

Salvini : «Questa è l'Italia che vincerà. Triste Di Maio col cappello in mano». Pontida - aggredito videomaker : È il giorno di Pontida, il raduno leghista è entrato nel vivo. Sul prato circa 80 mila persona in quello che gli organizzatori considerano la Pontida più affollata di...

Leopardi - Enzo Ferrari e Giovanni Paolo II. Tutte le citazioni di Salvini dal palco di Pontida : Il pantheon di Salvini è estremamente variegato, nel suo discorso dal palco di Pontida 2019 non sono mancate le citazioni dei suoi personaggi di riferimento. Non manca Oriana Fallaci, poi c’è spazio per tutti, da Leopardi a Enzo Ferrari, passando per Giovanni Paolo II, don Pierino Gelmini, Rosario Livatino, Margaret Thatcher. Un pensiero anche per Enrico Berlinguer e i ringraziamenti di rito a Umberto Bossi e Roberto Maroni. L'articolo ...

Da "Traditori" a Carola" - otto parole scelte da Matteo Salvini a Pontida : Sulle note dell'aria 'Nessun dorma', Matteo Salvini è salito sul palcoscenico di Pontida per parlare a popolo della Lega. Ecco cinque pillole estratte dal suo discorso. Traditori "La politica senza cuore e senza passione è solo uno scambio di merce e di poltrone, e qua non ci sono poltronari, ma solo donne e uomini con dei valori. Vi invito ad essere determinati, coraggiosi e ad esercitare pazienza perché non possono scappare dal ...

Pontida - Salvini : “Cinque milioni di firme se provano a smontare il decreto sicurezza” : “I migranti? Ce ne sono decine di migliaia che a parole sarebbero dovuti già partire e andare all’estero. Il problema è che l’Italia torna ad essere un campo profughi, lo vedremo nelle prossime settimane. Le Ong hanno festeggiato. Se smonteranno il decreto sicurezza, sarà un’altra occasione di referendum perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco del raduno di ...

Salvini a Pontida : “Questa è l’Italia che vincerà - ci riprenderemo il Governo” : "Non cambierei la mia vita con quella di un Renzi di un Conte o di un Di Maio qualunque, tenetevi la poltrona, ci teniamo l'onore e la dignità" ha scandito il leader leghista Matteo Salvini dal palco del raduno di Pontida dove si è scagliato contro l'attuale Esecutivo e i vecchi alleati del M5s.Continua a leggere

Pontida - Salvini fa salire sul palco la piccola Greta di Bibbiano : “Mai più bambini come merce” : “Mai più bimbi rubati alle mamma e ai papà, mai più bimbi come merce“. Così il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver fatto salire diversi bambini. “Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta. Greta è questa splendida ragazza coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma“, ha precisato Salvini che da mese chiede chiarezza sui fatti accaduti ...

Matteo Salvini sul palco a Pontida : "Torneremo a essere un campo profughi. La vedo male - le ong festeggiano" : E' stato accolto da un bagno di folla a Pontida il leader della Lega Matteo Salvini. "Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l'ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un

Matteo Salvini sale sul palco di Pontida - ovazione mai vista : "Se fate così mi commuovo" : ovazione per Matteo Salvini a Pontida. "Se fate così mi commuovo", ha esordito il leader della Lega accolto dal suo popolo con applausi e cori. ""Siete uno spettacolo eccezionale, fatevelo voi l'applauso e vediamo se qualche Tg riuscirà a nascondere questo popolo", ha aggiunto. I militanti urlano: "