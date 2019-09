Pontida | Romeo | “Fieri di fare opposizione a chi ha tradito il popolo”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) “Noi non ci vergogniamo dia chi hail popolo, anzi ne siamo fieri. Limo impazzire. Si accorgeranno della forza della Lega”. Così Massimiliano, capogruppo della Lega al Senato nel suo intervento al raduno di. L'articolo: “Fieri dia chi hail popolo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : #Romeo: Dovevamo decidere se stare con Conte o con il popolo. E noi siamo e saremo sempre con il popolo. Mai schiav… - matteosalvinimi : #Romeo: Grazie ai nostri uomini di Governo per il lavoro che hanno fatto, per la pazienza che hanno avuto. Il signo… - LegaSalvini : #Romeo #Pontida: Grazie ai nostri uomini di Governo per il lavoro che hanno fatto, per la pazienza che hanno avuto.… -