Pontida | i leghisti promettono battaglia | “Presto marcia su Roma” Borghezio | “Con le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Accantonata prematuramente l’esperienza di governo la Lega torna di lotta. E dal prato diraccolgono la sfida: “Noi siamo qui per Salvini, ci saremo sempre per lui”. E ciascuno interpreta il momento a suo modo. Non manca nella platea salviniana chi, con medaglietta di Mussolini e tatuaggi a tema, inneggia alla “su Roma”. Sono molti, Marioin testa, ad auspicare una risposta di popolo: “Fosse per me andrei a Roma con le baionette, ma la Lega è un partito democratico… comunque il traditore di merda è Conte“. E contro il premier si levano più voci, i più tradizionalisti gli danno del “Barbarossa” evocando antichi fasti. L'articolo, i: “Prestosu Roma”.: “Con le baionette a Palazzo Chigi. Conte traditore di merda” ...

