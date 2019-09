Piacenza | terza edizione di Satiri di Storie Festival Mostre | eventi e live | tra gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) La satira in tutte le sue forme torna a essere protagonista delladi “di” di. Dal pomeriggio di venerdì 20 settembre alla sera di sabato 21 si susseguirannoe spettacoli pensati per dare spazio a questa forma millenaria a cavallo tra arte e giornalismo, condedicati all’editoriaca piacentina e spettacoli di ospiti come Lercio.it e Saverio Raimondo. Il programma è stato presentato il 13 settembre nell’aula consiliare del Comune didalla direttrice artistica delLetizia Bravi, dalle organizzatrici Carolina Migli e Letizia Bonvini, da Giulio Taroni dell’associazione promotrice Diciottotrenta 18-30, dall’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi e dai rappresentanti di Banca di, Gas Sales Energia, Tipitalia srl, tra gli sponsor dell’evento. A rendere possibile l’iniziativa patrocinata dal ...

