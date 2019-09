Perde la fede in mare | la ritrova nel giorno dell' anniversario di nozze

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - Federer Perde il primo set - si ritira Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone maschile (26 agosto) : Roger Federer Perde un set - avanti Novak Djokovic. Paolo Lorenzi vince in rimonta : Nella notte italiana sono stati completati gli incontri della prima giornata degli US Open di tennis: per il torneo maschile è andato in scena il primo turno della parte alta del tabellone. Comoda vittoria in tre set per il serbo Novak Djokovic, numero 1, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, sconfitto per 6-4 6-1 6-4. perde invece per strada un set il numero 3, lo svizzero Roger Federer, contro il qualificato indiano Sumit Nagal, prima di ...

Enrico Fedele : “Il Napoli non può Perdere questa occasione” : Enrico Fedele, procuratore e giornalista, sulle colonne de Il Roma ha sottolineato l’importanza dell’operazione Icardi per il futuro del Napoli. Enrico Fedele – L’unico obiettivo di Adl è Icardi. “Cari amici lettori del “Roma” e tifosi del Napoli, spero che abbiate trascorso un felice Ferragosto, il campionato batte alle porte e un po’ tutti vi chiederete cosa succederà nei prossimi giorni. Arriverà ...