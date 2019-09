Peppino di Capri | Ho visto da lontano i funerali di mia moglie Non sei mai

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) “Il punto di riferimento era lei. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo... Ora, a chi lo fai sentire?”.diquest’estate ha compiuto 80 anni e ha salutato per sempre la, dopo una vita passata insieme. Lui, racconta in un’intervista al Corriere della sera, non è riuscito ad assistere ai. È rimasto un po’ in disparte, dalla curva che porta a casa. “Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock”. Ladi disi chiamava Giuliana: da un anno era malata.“Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha ...

